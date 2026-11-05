Thuê người đứng tên giám đốc, lập khống chi phí để trốn thuế

Khởi tố 2 bị can Nguyễn Đức Thắng và Ngô Thị Lưu về tội trốn thuế.

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Đức Thắng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Ngô Thị Lưu (SN 1992, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh).

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo Ngô Thị Lưu kê khai khống các khoản chi phí của Công ty TNHH MH 163 nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Để thực hiện, Ngô Thị Lưu đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch; hạch toán khống tiền lương của người lao động và chi phí thuê xe không có thật vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Hành vi này giúp các đối tượng giảm nghĩa vụ thuế trong các năm 2023, 2024 và 2025, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Lưu về tội “Trốn thuế”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.