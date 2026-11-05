Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên - Hà Nội

Hiện trường vụ cháy nhà tạm Trường trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên (Hà Nội). (Ảnh: THÙY LINH)

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ 18 phút cùng ngày, làm một người tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường trung học cơ sở Kim Liên. Phối hợp Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.