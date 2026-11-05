Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng sau vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí (phường Kim Liên, Hà Nội).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Trong công điện, Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, tạo mọi điều kiện để sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường THCS Kim Liên.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Người đứng đầu Chính phủ giao chính quyền Thủ đô phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Qua đó, ngành giáo dục cần có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

"Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng", công điện nêu.

Khoảng 12h18 ngày 5/11, xảy ra vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên (Hà Nội), làm một người tử vong.