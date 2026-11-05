Hà Nội: Phát hiện nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Chiều 5/11, trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h18 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy, nghi do chập điện, tại Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện một người đã tử vong. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội lập tức điều xe cứu thương đến hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an TP đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tiến Dũng