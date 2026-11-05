Thanh Hóa: Hơn 1.411 tỉ đồng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 5.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quy chế phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đồng thời phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và Công văn số 6065/VKSTC-V3 của VKSND tối cao.

BHXH tỉnh Thanh Hóa và VKSND tỉnh triển khai Quy chế phối hợp nhằm tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Thanh Hóa, đến hết tháng 9.2026, tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã vượt 1.411 tỉ đồng, chiếm 8,14% số phải thu. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy áp lực trong công tác thu và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm cho người lao động.

Không chỉ tình trạng chậm đóng, trốn đóng, cơ quan BHXH còn phát hiện những vi phạm, sai sót trong quá trình giải quyết và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

Đến hết tháng 8.2026, toàn tỉnh có 78 hồ sơ hưởng chế độ BHXH hằng tháng phải thu hồi, với tổng số tiền khoảng 6,81 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền đã thu hồi mới đạt khoảng 2,35 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực BHYT, chi phí khám, chữa bệnh 9 tháng tăng gần 10% so với cùng kỳ. Qua giám sát, cơ quan BHXH phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và chi phí điều trị tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Trước thực trạng này, trong 9 tháng đầu năm 2026, BHXH tỉnh đã kiểm tra trực tiếp 131 đơn vị, đạt 98,5% kế hoạch. Qua kiểm tra, kiến nghị thu hồi về các quỹ khoảng 1,452 tỉ đồng; truy đóng cho 226 lao động thuộc đối tượng tham gia bắt buộc với số tiền khoảng 2,463 tỉ đồng; lập 11 biên bản vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt khoảng 1,411 tỉ đồng.

Dù vậy, việc xử lý các doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm đóng kéo dài, không hợp tác vẫn gặp nhiều khó khăn. Không ít trường hợp nợ đọng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động nhưng chưa được khắc phục dứt điểm.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đề xuất hai ngành thống nhất đầu mối, quy trình trao đổi thông tin; phối hợp rà soát, phân loại doanh nghiệp chậm đóng kéo dài, số tiền lớn để đánh giá dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Trọng tâm là những doanh nghiệp vẫn hoạt động, còn sử dụng lao động nhưng nợ đóng bảo hiểm lớn, cần tổ chức làm việc liên ngành, yêu cầu giải trình và xây dựng lộ trình khắc phục.

Đối với các khoản nợ khó thu, hai ngành sẽ phối hợp rà soát điều kiện, hồ sơ để xem xét khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.