Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tuyên 18 năm tù

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo. Các bị cáo thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong vụ án này, bị cáo Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Thiên Minh Đức, chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Đồng thời bị cáo còn trục lợi số tiền hơn 20,6 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

HĐXX tuyên án. Ảnh: H.N

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Cty Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu,...

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành 18 năm tù về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu Kế toán PVOIL Vũng Áng) bị tuyên phạt tù chung thân về tội Tham ô tài sản.

21 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 200 triệu đồng đến 11 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, năm 2020, do việc kinh doanh gặp khó khăn, bị cáo chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Việc này nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư cho các Dự án, vừa không phải trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG); sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống nhằm hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn và rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng, đồng thời thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống.

Thực hiện chủ trương của Chu Thị Thành, các bị cáo là cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán tại chi nhánh liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của nhân viên. Tiền sau đó được rút ra nhập quỹ Cty, hợp thức bằng Phiếu thu.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2020 đến 2022, Cty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị nhưng không xuất hóa đơn GTGT. Bên cạnh đó, Cty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG. Tổng số tiền Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cty Thiên Minh Đức còn xuất bán 153 hóa đơn khống, số lượng khoảng 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng./.