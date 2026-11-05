Tựa vào cửa sổ, cô gái bất ngờ rơi khỏi tầng 7 khách sạn

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos đã đi cùng bạn trai của cô, Leonardo Augusto Pinto França, đến São Luís, một thành phố ở phía đông bắc Brazil, để tham dự giải vô địch poker.

G1 đưa tin vụ tai nạn ra vào khoảng 1h30 ngày 3/11, tại khách sạn Rio Poty.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy bạn trai cô tỏ ra sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Mẹ của Renata đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của con gái và yêu cầu công lý cho vụ tai nạn.

Cô gái tử vong sau khi rơi khỏi cửa sổ tầng 7. Ảnh: Atualidade/Instagram

Trong đoạn clip, cả hai được nhìn thấy đi loạng choạng trên hành lang khách sạn và nhà chức trách Brazil cho biết cặp đôi này đang trong tình trạng say xỉn vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Leonardo va vào cửa sổ khiến nó mở ra và anh đã dùng tay đóng nó lại. Sau đó, Renata dựa vào cửa sổ, mất thăng bằng và ngã xuống.

Bàng hoàng, anh ta đứng im khoảng 10 giây trước khi cúi xuống và thò đầu ra khỏi cửa sổ phía dưới, nhìn chằm chằm ra ngoài. Sau đó, một nhân viên khách sạn được nhìn thấy tiến đến gần Leonardo.

Giới chức Brazil cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra các tình tiết của vụ rơi, bao gồm cả việc phân tích cửa sổ mà Renata đã rơi xuống.

Theo một bài báo trước đó của G1, Leonardo đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn nhưng vào thời điểm đó không bị coi là nghi phạm.

Leonardo nói rằng cặp đôi đã hẹn hò từ tháng 7/2026 và anh ta không thể nhớ gì về vụ tai nạn vì đã uống rượu suốt đêm.

Khách sạn đã ra thông cáo bày tỏ lời chia buồn và cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách.