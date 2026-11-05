Luật sư đối đáp tại phiên tòa xử Mr Pips và đồng phạm
Luật sư bào chữa và các bị cáo đã đưa ra nhiều quan điểm, luận cứ đề nghị không áp dụng các tình tiết tăng nặng, phân tích các tình tiết giảm nhẹ nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình.
Ngày 5/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần tranh tụng.
Luật sư bào chữa và các bị cáo đã đưa ra nhiều quan điểm, luận cứ đề nghị không áp dụng các tình tiết tăng nặng, phân tích các tình tiết giảm nhẹ nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/luat-su-doi-dap-tai-phien-toa-xu-mr-pips-va-dong-pham-post1146475.vnp