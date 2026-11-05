Luật sư đối đáp tại phiên tòa xử Mr Pips và đồng phạm

Mang thai sau 10 năm hiếm muộn, người vợ bị ô tô chèn ngã tại Lào Cai hiện phải điều trị đặc biệt do thai nhi 6 tháng tuổi có nguy cơ sinh non. Trong khi đó, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.