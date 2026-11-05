Sau vụ cháy khiến một người tử vong, học sinh Trường THCS Kim Liên sẽ học ở đâu?

Học sinh tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học online

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, sau vụ cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, đơn vị đang phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận để tìm địa điểm phù hợp, bố trí nơi học tập cho giáo viên và học sinh trong những ngày tới.

Trước mắt, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến trong khoảng 1-2 ngày. Đây là phương án tạm thời nhằm bảo đảm an toàn, trong thời gian chờ sắp xếp địa điểm học trực tiếp mới.

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết việc bố trí nơi học thay thế cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Nếu tìm được địa điểm đáp ứng yêu cầu, nhà trường sẽ sớm tổ chức học trực tiếp trở lại.

Việc tìm địa điểm học tạm được đặt ra trong bối cảnh Trường THCS Kim Liên đang trong quá trình xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất. Do đó, một bộ phận học sinh được bố trí học tại khu phòng học tạm ở số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Các dãy nhà tạm nơi học sinh Trường THCS Kim Liên theo học. (Ảnh: Thanh Thế/ TPO)

Vụ cháy tại khu phòng học tạm khiến 1 người tử vong

Trước đó, khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 4 phút, lực lượng chức năng có mặt, xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng, bên trong có người mắc kẹt. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai tìm kiếm người bị nạn, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang những công trình lân cận.

Song song với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12h40' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 13h. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Hà/ TPO)

Theo thông tin ban đầu, khu phòng học tạm xảy ra cháy rộng khoảng 500 m², được xây dựng một tầng, sử dụng vật liệu tôn và có lớp xốp cách âm bên trong. Đây là nơi tổ chức dạy học trong thời gian chờ xây dựng cơ sở mới của trường.

Hiện Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định danh tính nạn nhân, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sau sự cố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Trong thời gian chờ kết quả điều tra và phương án bố trí địa điểm học tập mới, việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và duy trì hoạt động giáo dục là những nhiệm vụ được ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương ưu tiên.