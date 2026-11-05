Tăng cường phối hợp xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 4/11/2026, VKSND tỉnh An Giang, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong trao đổi thông tin về tội phạm; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Việc ký kết nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba cơ quan, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Kiều Hoài Phong, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Như Anh, Chánh Thanh tra tỉnh; Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, công chức các đơn vị chuyên môn có liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Anh phát biểu khai mạc; đồng chí Phan Hữu Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế phối hợp. Các đại biểu tập trung trao đổi những nội dung liên quan đến việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

Quy chế phối hợp gồm 11 điều, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp giữa VKSND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh trong trao đổi thông tin về tội phạm; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Nội dung trọng tâm là việc trao đổi, cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm; chuyển giao hồ sơ, tài liệu và kiến nghị khởi tố; phối hợp tiếp nhận, xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan.

Đại diện lãnh đạo VKSND, Thanh tra và Công an tỉnh An Giang thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp.

Theo Quy chế, trong quá trình thanh tra, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ, tài liệu kèm văn bản kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết.

Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, các cơ quan sẽ phối hợp trao đổi, đánh giá tài liệu và xác định dấu hiệu tội phạm trước khi chuyển hồ sơ. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố và thông báo kết quả theo quy định.

VKSND tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố, qua đó bảo đảm quá trình xử lý vụ việc được thực hiện khách quan, kịp thời, đúng pháp luật.

Việc ký kết Quy chế tạo cơ sở thống nhất để ba cơ quan xác định rõ trách nhiệm trong quá trình phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra.

Qua đó, công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ hơn, hạn chế khoảng trống trong quá trình chuyển giao thông tin, hồ sơ và góp phần bảo đảm những hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.

Để Quy chế đi vào thực chất, ba cơ quan thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức họp lãnh đạo liên ngành để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và xây dựng chương trình phối hợp cho thời gian tiếp theo.