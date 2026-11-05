Luật sư nêu lý do để xin giảm án cho Shark Bình

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, trong bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”, giúp đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam hoạt động thông qua cổng thanh toán trung gian Ví Ngân lượng.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hòa Bình, luật sư cho biết năm 2022, khi các phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan tới các sàn ngoại hối, sàn chứng khoán của Phó Đức Nam ngày càng nhiều, bị cáo Nguyễn Hòa Bình đã chủ động cho ngừng cung cấp dịch vụ đối với các sàn liên quan. Quan điểm của luật sư cho rằng, việc chủ động cho “ngừng cung cấp dịch vụ” của bị cáo Bình thể hiện nỗ lực ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, nên đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại phần bào chữa, luật sư của Shark Bình cũng cho biết, hiện nay, thân chủ của mình đã nộp được 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Theo luật sư, mặc dù cáo trạng chưa xác định cụ thể số tiền bị cáo Nguyễn hòa Bình thu lợi bất chính, phía bị cáo vẫn tự nguyện nộp khoản tiền trên.

Về hoàn cảnh gia đình bị cáo Bình, luật sư thông tin, bị cáo có 4 người con, trong đó có 2 con nhỏ là cặp song sinh (cùng sinh năm 2024). Với hoàn cảnh này, luật sư đề nghị cơ quan xét xử cân nhắc để bị cáo Nguyễn Hòa Bình sớm được trở về chăm sóc con nhỏ, đồng thời đề nghị tòa tuyên không áp dụng thêm tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”.

Chiều cùng ngày, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu cán bộ công an), luật sư của bị cáo này đề nghị cơ quan xét xử xem xét lại các yếu tố tố tụng và đánh giá khách quan hành vi của thân chủ mình. Theo luật sư, với mức án đề nghị 13-15 năm tù cho 2 tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” là chưa thực sự phù hợp với thực tế khách quan.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2023, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) biết Phó Đức Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, nhưng 3 người đã thỏa thuận với Phó Đức Nam để thành lập “Tổ tư vấn” để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc để không bị các bị hại khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà Nguyễn Thanh Phong đã nhận từ Phó Đức Nam là hơn 6,4 tỷ đồng, số tiền này được Phong chuyển cho Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỷ đồng, chuyển cho Phạm Trường Sơn hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo cáo trạng, tháng 5-2022, Nguyễn Thanh Phong rủ Phó Đức Nam chung tiền mua 4 thửa đất. Phó Đức Nam đã chuyển 1 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua đất, số tiền còn lại, Phong tự chi ra.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong, luật cho rằng, trong quá trình điều tra, các ý kiến trình bày có lợi và chứng cứ gỡ tội của bị cáo Phong chưa được ghi nhận đầy đủ vào hồ sơ; các yêu cầu đối chất để làm rõ sự thật khách quan chưa được tiến hành.

Luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Phong cũng khẳng định, thân chủ của mình cùng Nam bỏ tiền mua đất là trước thời điểm Nguyễn Thanh Phong biết Phó Đức Nam có hành vi vi phạm. “Bị cáo Phong hoàn toàn không biết và không được thông báo nguồn tiền có liên quan đến phạm tội. Khi Phó Đức Nam bị bắt, Phong giữ nguyên tài sản, không thực hiện hành vi tẩu tán”, từ nhận định này, luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Phong mong hội đồng xét xử xem xét, đánh giá khách quan sự việc.