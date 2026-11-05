Vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, rà soát an toàn các trường học

Khoảng 12h18 ngày 5/11, Công an TP. Hà Nội cho biết đã nhận tin báo cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Chỉ khoảng 4 phút sau, lực lượng chữa cháy đã có mặt và xác định đám cháy ở khu nhà một tầng, có người mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy xảy ra tại trường THCS Kim Liên, Hà Nội. Nguồn: Hạnh Nấm

Bảy xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ được huy động, phối hợp với Đội Phòng hóa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong khi một mũi tiếp cận sâu vào bên trong tìm người bị nạn, các lực lượng khác tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang công trình lân cận và sơ tán học sinh ở các khối nhà học đến nơi an toàn.

Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 13h. Quá trình tìm kiếm phát hiện một người đã tử vong. Công an TP. Hà Nội thông tin rằng đang xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lớp học sau vụ cháy. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Làm rõ trách nhiệm, sớm ổn định việc dạy và học

Ngay trong ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn.

Công điện yêu cầu UBND TP Hà Nội hỗ trợ gia đình nạn nhân, tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy và học. Thành phố phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm, nếu có.

Bộ GD-ĐT được giao chủ trì rà soát, bảo đảm an toàn tối đa về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường phổ thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền, thực hành kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Bộ Công an và các địa phương phải khắc phục ngay tình trạng chủ quan, xem nhẹ quy định an toàn cháy, nổ.

Sau khoảng 04 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát CC&CNCH đã có mặt tại trường THCS Kim Liên. Ảnh: CATPHN

Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND các xã, phường và các trường trực thuộc, yêu cầu những đơn vị đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải cho học sinh học nhờ, học tạm tăng cường rà soát. Nhà trường chỉ được tổ chức dạy học khi đủ điều kiện về an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Công trình thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận.

Toàn bộ trường học phải kiểm tra hệ thống điện, bếp ăn, phòng thí nghiệm, kho, thư viện, phòng học; bảo đảm lối thoát nạn thông suốt; kiểm tra thực tế bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn sự cố và biển chỉ dẫn. Các trường cũng phải kiện toàn phương án xử lý tình huống, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về công tác này. Kết quả rà soát, khắc phục phải được báo cáo về Sở trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.