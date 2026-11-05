Triệu tập người phụ nữ điều khiển ô tô chèn ép người đang mang thai trên đường

Không chỉ giúp người dân hiểu quy định pháp luật, những phiên tòa giả định tại cơ sở còn tái hiện tình huống gần với đời sống, giúp nhận diện nguy cơ dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại và bóc lột. Cách làm này cho thấy yêu cầu đổi mới tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội theo hướng không dừng ở phổ biến quy định mà cần trang bị kỹ năng chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ.