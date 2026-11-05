Triệu tập người phụ nữ điều khiển ô tô chèn ép người đang mang thai trên đường
Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng Công an phường Lào Cai đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/trieu-tap-nguoi-phu-nu-dieu-khien-o-to-chen-ep-nguoi-dang-mang-thai-tren-duong/7554.html