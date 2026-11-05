Công ty ở Hà Nội chỉ có 6 nhân viên nhưng gửi ngân hàng hơn 453 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 ở mức 2,3 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ giá vốn, công ty đạt lợi nhuận gộp 1,5 tỷ đồng, giảm 46,4%; đồng thời doanh thu tài chính trong kỳ cũng giảm 19,5% xuống mức 9,9 tỷ đồng.

Bên cạnh việc không ghi nhận chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý III/2026, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty ở mức gần 611 triệu đồng, giảm 50,7% so với quý III/2025. Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, BTH báo lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh này, doanh nghiệp cho biết trong quý III/2026 chỉ bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 1 căn chung cư, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 54%.

Ngoài ra, dòng tiền nhàn rỗi từ thu tiền mua bán nhà được công ty khai thác gửi ngân hàng trong quý III/2026 (453 tỷ đồng) đã giảm mạnh so với mức 1.017 tỷ đồng của quý III/2025; tuy nhiên, nhờ mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu tài chính chỉ giảm khoảng 19%.

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Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BTH vẫn đạt 87,8 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 3,9 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần. Dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026 vẫn âm 29,5 tỷ đồng, trái ngược với mức dương gần 156 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BTH đạt 626 tỷ đồng, giảm 6,8% so với mức gần 672 tỷ đồng hồi đầu năm; trong đó tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 545,4 tỷ đồng, tương đương 87,1% tổng tài sản.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 453,5 tỷ đồng, chiếm tới 72,4% tổng tài sản của doanh nghiệp và chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Cụ thể, công ty đang gửi 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và 53,2 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm từ hơn 187 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn khoảng 104,6 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong cơ cấu này, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 53,9 tỷ đồng xuống 18,4 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn giảm từ 43,8 tỷ đồng xuống gần 16 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, công ty không phát sinh vay nợ ngắn hạn và dài hạn, trong khi vốn chủ sở hữu đạt khoảng 521,4 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm nhờ lợi nhuận chưa phân phối tăng từ 226,5 tỷ đồng lên 263,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, BTH chỉ có 6 nhân viên. Dù quy mô nhân sự ít ỏi, doanh nghiệp này lại ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến lên gần 894 tỷ đồng trong 2 năm gần đây, vượt xa mức lãi chỉ từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng của các năm trước đó.

Kết quả khả quan này đến từ việc doanh nghiệp bắt đầu bàn giao dự án tổ hợp chung cư và nhà liền kề Hoàng Thành Pearl tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tính đến hết ngày 30/9, BTH đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329 trên tổng số 334 căn hộ và 17 trên tổng số 25 căn liền kề tại dự án này.

Được biết, Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thành lập năm 2005 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hà nội (thành lập năm 2003) và Công ty cổ phần Chế tạo biến thế Hà nội (thành lập năm 2005).

Công ty hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện; sủa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện.

Sản phẩm của Công ty bao gồm: Máy biến áp điện lực, máy biến áp phân phối ngâm dầu từ 25 KVA đến 15,000 KVA cấp điện áp tới 35 KV, Máy biến áp khô phòng chống cháy nổ công suất tới 2,000 KVA, Máy biến áp 1 pha, Máy biến áp lò là loại máy biến áp luyện thép 6,500 KVA cho khu gang thép Thái Nguyên. Năm 2017, BTH được giao dịch tại Thị trường Upcom.