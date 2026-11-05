Khoảnh khắc lốp xe container phát nổ như bom, bay lên trời rồi rơi sát người đàn ông

Theo nội dung video trên mạng xã hội, chiếc lốp được cho là của xe đầu kéo bất ngờ phát nổ khi đang bơm, xì khói rồi bay lên cao. Cả cụm mâm lốp sau đó rơi xuống ngay sát vị trí của người đàn ông mặc áo trắng ngồi ven đường.

Đoạn clip cũng ghi nhận một người áo đen đứng sát chiếc lốp trước khi phát nổ, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Đoạn video là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi sửa chữa, bơm vá lốp xe tải và xe container có áp suất lớn. Người thực hiện cần giữ khoảng cách an toàn, đồng thời sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ và dụng cụ chuyên dụng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, lốp xe tải hạng nặng và xe đầu kéo container có cấu tạo đặc biệt với nhiều lớp bố thép dày, chịu áp suất khí nén rất lớn. Vì vậy, việc bơm vá hoặc sửa chữa những loại lốp này tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp, gây thương tích nghiêm trọng nếu thực hiện không đúng quy trình.

Đặc biệt, khi bơm lốp, người thực hiện cần đứng ở vị trí an toàn, tránh xa khu vực có nguy cơ phát nổ để hạn chế thương vong nếu xảy ra sự cố.