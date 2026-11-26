Áp lực vốn của doanh nghiệp

Toàn tỉnh hiện có trên 6.800 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 96.629 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực IV, đến ngày 31-10-2026, dư nợ cho vay doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 23.150 tỷ đồng, tăng 807 tỷ đồng, tương đương 3,6% so với ngày 31-12-2025, với 1.476 doanh nghiệp đang còn dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Mặc dù nguồn vốn ngân hàng tiếp tục được bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, song tốc độ tăng dư nợ doanh nghiệp còn khiêm tốn. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận tín dụng, nhất là khi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm gia tăng.

Lãnh đạo Agribank Tuyên Quang ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang.

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang là một trong những doanh nghiệp vừa ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng 76 tỷ đồng với Agribank Chi nhánh Tuyên Quang để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh. Khoản hạn mức tín dụng này tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động hơn trong cân đối nguồn tài chính, triển khai kế hoạch kinh doanh theo các điều kiện đã thỏa thuận với ngân hàng.

Bà Cao Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang chia sẻ: Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng 76 tỷ đồng với Agribank có ý nghĩa thiết thực, giúp công ty chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng vốn. Doanh nghiệp mong muốn ngân hàng tiếp tục đồng hành, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để nguồn vốn đến kịp thời với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giảm lãi suất, mở rộng tín dụng

Từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đang được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chú trọng. Tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp với chủ đề “Kết nối bền vững - Bứt phá tương lai”, Agribank Chi nhánh Tuyên Quang và các chi nhánh trực thuộc đã ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với 4 doanh nghiệp, tổng số tiền 131 tỷ đồng.

Ngoài Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang, Công ty TNHH Feldspar An Bình được Agribank Chi nhánh Sơn Dương cấp hạn mức 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Khoáng sản Thuận Thanh ký hợp đồng cấp hạn mức 27 tỷ đồng với Agribank Chi nhánh Hàm Yên; Công ty TNHH MTV Hà Đức được Agribank Chi nhánh Chiêm Hóa cấp hạn mức 18 tỷ đồng. Các khoản tín dụng đều hướng đến mục đích bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Agribank Chi nhánh Tuyên Quang cho biết: Xác định doanh nghiệp là một trong những nhóm khách hàng quan trọng, chi nhánh đang tập trung triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn về tài sản bảo đảm, ngân hàng tăng cường trao đổi, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xem xét phương án vay vốn trên cơ sở năng lực tài chính, dòng tiền và hiệu quả kinh doanh theo quy định. Thông qua chương trình kết nối, chi nhánh mong muốn kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi được xem xét cấp tín dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5 đến 2%/năm, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính cho khách hàng vay vốn.

Đáng chú ý, ngày 19-10, BIDV công bố kế hoạch triển khai gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, với lãi suất dự kiến từ 6 - 7%/năm, tập trung hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Để thực hiện chương trình, ngân hàng dự kiến giảm khoảng 500 tỷ đồng thu nhập nhằm tạo dư địa hạ lãi suất cho vay. Việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sử dụng vốn, chủ động nguồn tài chính để duy trì sản xuất, thực hiện các đơn hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực IV tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; định hướng các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vay vốn; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Cùng với mở rộng tín dụng, ngành Ngân hàng chú trọng kiểm soát chất lượng cho vay, bảo đảm an toàn hoạt động, hướng dòng vốn vào những phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.