Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Sơn La và lãnh đạo Hội Người cao tuổi các tỉnh trong Cụm.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lò Mai Kiên, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Sơn La phát biểu

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, các cấp Hội Người cao tuổi trong Cụm thi đua số II tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Toàn Cụm đã hoàn thành việc thành lập Hội Người cao tuổi tại 502/502 xã, phường; kết nạp mới 18.268 hội viên và duy trì hoạt động của 630 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm thực hiện. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các địa phương đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 102.859 người cao tuổi, trao 4.005 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”, hơn 40% người cao tuổi còn sức khỏe tiếp tục tham gia lao động, sản xuất; nhiều hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, hiến đất làm đường, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2027

Chuyển trao đăng cai cụm trưởng thi đua năm 2027 cho Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, Hội Người cao tuổi 7 tỉnh gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn đã ký kết giao ước thi đua năm 2027. Theo đó, các đơn vị phấn đấu kết nạp trên 95% người cao tuổi đủ điều kiện vào Hội; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh và trên 90% cán bộ Hội cấp xã được tập huấn nghiệp vụ; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi. Các tỉnh cũng thống nhất huy động nguồn lực xã hội để thăm hỏi, tặng quà 100% hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp lễ, tết; phấn đấu trên 60% hội viên hoặc gia đình có người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh hiệu quả, mỗi tỉnh biểu dương từ 10-15 gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh. Đồng thời, duy trì trên 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.