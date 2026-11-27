Thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc thông qua hợp tác giữa các địa phương hai nước, Bộ Nội vụ cho biết, đến nay đã có hơn 18.700 lượt lao động xuất cảnh. Đáng chú ý, riêng 10 tháng năm 2026 có 9.218 lượt người tham gia, chiếm 49,1% tổng số lao động được đưa đi kể từ khi triển khai chương trình.

Sức hút của chương trình trước hết đến từ mức thu nhập tương đối cao. Tiền lương thực tế, bao gồm cả thu nhập làm thêm giờ, có thể đạt 45-60 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí ăn ở, sinh hoạt cá nhân và bảo hiểm, người lao động có thể tích lũy khoảng 30-45 triệu đồng mỗi tháng. Với thời hạn hợp đồng từ 3-8 tháng, số tiền dành dụm có thể đạt 100-320 triệu đồng/người.

Đây là khoản tích lũy đáng kể đối với người lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình có thêm nguồn lực để sửa chữa nhà cửa, đầu tư cho con cái học tập, tiết kiệm và phát triển kinh tế.

Lao động thời vụ sang Hàn Quốc mở cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập đặc biệt với lao động nông thôn, miền núi (Ảnh Colab)

Trong khi đó, chi phí xuất cảnh do các địa phương thu dao động khoảng 15-65 triệu đồng/người. Các khoản này chủ yếu phục vụ đào tạo tiếng Hàn, bổ túc tay nghề, giáo dục định hướng và hoàn thiện thủ tục như hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, vé máy bay khứ hồi.

Người lao động được cấp thị thực C-4 hoặc E-8, tương ứng thời gian làm việc ban đầu là 3 tháng hoặc 5 tháng. Theo quy định của phía Hàn Quốc, thời gian này có thể được gia hạn thêm 3 tháng, nâng tổng thời gian làm việc tối đa lên 8 tháng.

Không chỉ có thêm thu nhập, người lao động còn được tiếp cận quy trình kỹ thuật và phương thức canh tác nông nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc. Những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc có thể được vận dụng khi trở về nước, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tại gia đình và địa phương.

Đến nay, có 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã đàm phán, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương Hàn Quốc để triển khai chương trình. Các địa phương gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Trị, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Tuyên Quang.

Mở rộng hợp tác, tạo thêm sinh kế

Nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài của Hàn Quốc đang gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, kéo theo tình trạng thiếu hụt nhân lực ở nhiều lĩnh vực, nhất là các ngành nghề mang tính thời vụ. Năm 2026, nước này nâng tổng chỉ tiêu tiếp nhận lao động thời vụ nước ngoài lên 117.113 người, tăng 22% so với năm 2025.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), Hàn Quốc là thị trường có sức hút đối với lao động Việt Nam nhờ điều kiện làm việc, sinh hoạt tương đối phù hợp, thu nhập khá và có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán.

Trong số hơn 18.700 lượt lao động đã xuất cảnh, một số địa phương có số lượng tham gia lớn như Ninh Bình với 5.627 lượt, Đà Nẵng 3.606 lượt, Đắk Lắk 2.160 lượt, Đồng Tháp 1.983 lượt, Cần Thơ 1.230 lượt và Lai Châu 1.062 lượt.

Ông Phạm Đình Lộc, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ thông qua hợp tác giữa chính quyền địa phương hai nước là hình thức mới, xuất phát từ thực tiễn và bước đầu ghi nhận những tác động tích cực. Nhiều địa phương mong muốn mô hình này sớm được quy định trong pháp luật để có cơ sở triển khai ổn định.

Lao động thời vụ góp phần đa dạng hóa hình thức hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Ảnh Colab).

Theo ông Lộc, quá trình thí điểm cần tiếp tục được tổng kết, đánh giá toàn diện, làm cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật vào thời điểm phù hợp. Việc đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện chương trình là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

“Thực tế tại các địa phương cho thấy, nguồn tiền tích lũy sau thời gian làm việc ở nước ngoài đã giúp nhiều gia đình cải thiện điều kiện sống, giảm bớt khó khăn. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc tiếp thu kỹ thuật sản xuất hiện đại cũng tạo thêm cơ hội để người lao động phát triển sinh kế khi trở về quê hương”, ông Lộc đánh giá.

Đánh giá về các chương trình đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hình thức phi lợi nhuận thông qua thỏa thuận quốc tế, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab-Bộ Nội vụ), cho rằng đây cần được xác định là kênh hợp tác chính thống, minh bạch, an toàn và là một trụ cột của “đối ngoại nhân lực”.

Theo ông Hồng, mỗi lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc không chỉ tìm kiếm cơ hội cải thiện đời sống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với những phẩm chất cần cù, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Việc tiếp tục duy trì, mở rộng chương trình vì vậy không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt mà còn góp phần đa dạng hóa hình thức hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với đó, yêu cầu bảo đảm tính minh bạch trong tổ chức thực hiện, quyền lợi và sự an toàn của người lao động cần được đặt lên hàng đầu, qua đó phát huy hiệu quả chương trình trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.