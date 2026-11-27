Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Huy động hơn 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường

Thủ tướng nhấn mạnh sự ra đời của ngành Chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ phiên giao dịch đầu tiên năm 2000 với 2 cổ phiếu niêm yết và vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP. Thị trường có hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động hơn 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Theo Thủ tướng, thị trường chứng khoán đã góp phần thay đổi cách huy động và phân bổ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân và nâng chuẩn quản trị doanh nghiệp. Việc FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9-2026 mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh, khả năng huy động và phân bổ hiệu quả vốn trung và dài hạn là thước đo quan trọng của thị trường. Nhu cầu vốn cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đặt ra yêu cầu đưa nguồn lực tài chính vào sản xuất, nâng năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

3 định hướng phát triển thị trường

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự buổi triển lãm thành tựu 30 năm thị trường chứng khoán

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vào 3 định hướng lớn.

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế. Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường, rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin. Công tác quản lý cần dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ và nâng hiệu quả thực thi pháp luật.

Thứ hai, phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Đến năm 2030, mục tiêu vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Thủ tướng đề nghị phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính xanh, đồng thời mở rộng vai trò của quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Để nâng chất lượng hàng hóa, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường. Cùng với nâng chất lượng công bố thông tin, kế toán và kiểm toán, cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm hành vi gian lận, thao túng và xâm phạm quyền lợi nhà đầu tư.

Thứ ba, hiện đại hóa hạ tầng và nâng sức cạnh tranh quốc tế. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát, đồng thời nâng năng lực quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống. Các cơ quan quản lý cần tăng đối thoại với định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế và kịp thời xử lý vướng mắc để thu hút, giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan cụ thể hóa các định hướng trên bằng chương trình hành động có trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể và kết quả đo lường được.

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết. Theo Thủ tướng, mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố.