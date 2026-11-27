Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức doanh nghiệp dịp cuối năm
Mức giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm đang được nhiều ngân hàng tung ra nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp giải bài toán vốn trong cao điểm sản xuất, dự trữ nguyên liệu và chạy đơn hàng cuối năm. Để có dư địa cho các gói tín dụng ưu đãi này, các ngân hàng đã chủ động khơi thông nguồn vốn huy động và mạnh tay tiết giảm chi phí hoạt động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-hang-giam-lai-suat-tiep-suc-doanh-nghiep-dip-cuoi-nam-246261127120319628.htm