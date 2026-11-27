Hơn ba thập kỷ kể từ ngày rời hang đá giữa đại ngàn Trường Sơn xuống núi định cư, đồng bào Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Không chỉ biết làm ruộng, trồng rừng, chăn nuôi, những người trẻ trong bản hôm nay còn mạnh dạn dành đất trồng dó trầm, kiên trì chăm sóc những vườn cây cho nguồn thu của nhiều năm sau.