Ô tô điện được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời câu hỏi của báo chí Thái Lan về mức thuế 30% áp dụng đối với xe điện nhập khẩu nằm ngoài chương trình ưu đãi EV 3.5 và thuế nhập khẩu 30% đối với hàng thương mại điện tử giá trị thấp từ Trung Quốc, ông Trương Kiến Vệ ngày 26/11 cho biết Bắc Kinh đang theo dõi sát sao những điều chỉnh về thuế này. Dù ghi nhận mong muốn hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước của Thái Lan, ông đề nghị giới chức cân nhắc những đóng góp kinh tế rõ ràng từ đầu tư của Trung Quốc, cũng như duy trì môi trường công bằng, ổn định và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp tạo việc làm và nguồn thu thuế tại địa phương.

Lấy nhà máy xe điện của hãng BYD (Trung Quốc) tại tỉnh Rayong, miền Đông Thái Lan làm ví dụ về sự gắn kết với kinh tế sở tại, ông Trương Kiến Vệ cho biết cơ sở này đang sử dụng hơn 6.000 lao động (trong đó trên 95% là người Thái Lan) và dự kiến tiếp tục tăng tuyển dụng nhân sự địa phương trong năm 2027. Bên cạnh đó, nhà máy cũng sử dụng hơn 50% linh kiện và hợp đồng dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước. Trên bình diện rộng hơn, ông cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh tại Thái Lan và hợp tác với doanh nghiệp sở tại về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung và hiện đại hóa công nghiệp.

Du lịch và giao lưu nhân dân là một trụ cột khác trong phát biểu của ông Trương Kiến Vệ. Ông lưu ý hơn 4 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đã tới Thái Lan trong năm 2026, trong khi lượng khách Thái Lan đi Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục, nhờ các chuyến thăm qua lại của lãnh đạo cấp cao và quan hệ thương mại ngày càng mở rộng giữa hai nước. Khi lượng khách đi lại ở mức cao, ông Trương Kiến Vệ nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho du khách vẫn là ưu tiên hàng đầu của cả hai bên.