Giá cà phê hôm nay ngày 27/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 70.400 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 700 đồng/kg, hiện ở mức 70.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 600 đồng/kg, hiện ở mức 69.800 - 70.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 700 đồng/kg, hiện ở mức 70.400 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 27/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 59 USD so với hôm qua, hiện ở mức 2.857 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 65 USD/tấn, đạt 2.832 USD/tấn.

Sàn giao dịch New York hôm nay không giao dịch do Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn. Trước đó, phiên ngày 25/11, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng mạnh lên 275,65 US cent/pound, hợp đồng giao tháng 3/2027 đạt 270 US cent/pound; trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 ở mức 263,1 US cent/pound.

Trên thị trường quốc tế, giá Robusta trên sàn London phục hồi mạnh, tạo động lực cho thị trường cà phê trong nước sau giai đoạn liên tục chịu áp lực giảm.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá cà phê hiện nay là tâm lý thận trọng của nông dân Việt Nam. Trong bối cảnh giá liên tục giảm sâu thời gian qua, người trồng cà phê có thể hạn chế bán ra, giữ lại nguồn hàng nếu giá tiếp tục đi xuống. Điều này có khả năng làm chậm tốc độ đưa cà phê ra thị trường, qua đó giảm áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn phải đối mặt với áp lực từ nguồn cung vụ mới. Việt Nam đang bước vào giai đoạn thu hoạch niên vụ cà phê 2026–2027. Khi sản lượng thu hoạch được đưa ra thị trường nhiều hơn, nguồn cung gia tăng có thể gây sức ép trở lại đối với giá, đặc biệt nếu nhu cầu mua từ các nhà rang xay và doanh nghiệp xuất khẩu chưa cải thiện tương ứng.

Trong những ngày tới, giá cà phê được dự báo tiếp tục biến động theo diễn biến của thị trường kỳ hạn quốc tế và tiến độ thu hoạch tại các vùng sản xuất trọng điểm. Nếu Robusta trên sàn London duy trì được đà phục hồi, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục được hỗ trợ. Dù vậy, nhịp tăng hiện tại vẫn cần thêm thời gian để xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang xuất hiện những tín hiệu tích cực sau giai đoạn giảm sâu, nhưng áp lực nguồn cung vụ mới vẫn là yếu tố cần theo dõi trong ngắn hạn.