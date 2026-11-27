Một điểm giao dịch của VietABank tại TP HCM. Ảnh: Phước Nguyên

Lợi nhuận tăng, nhưng dòng tiền kinh doanh âm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) ghi nhận tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 96.680 tỷ đồng tại thời điểm cuối kỳ, tăng gần 7.939 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 8,9%.

Trong cơ cấu tín dụng, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước chiếm gần như toàn bộ, với 96.672 tỷ đồng. Xét theo ngành nghề, thương mại, sản xuất và chế biến là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 42.756 tỷ đồng, tăng hơn 15.024 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Dư nợ nhóm xây dựng, khai khoáng đạt 15.847 tỷ đồng, tăng hơn 2.205 tỷ đồng; nhóm kho bãi, vận tải và thông tin liên lạc đạt 10.373 tỷ đồng, tăng hơn 4.215 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ cá nhân và các ngành nghề khác giảm từ 41.175 tỷ đồng xuống còn 27.682 tỷ đồng.

Theo loại hình khách hàng, dư nợ cho vay các công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 77.176 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng dư nợ. Trong khi đó, dư nợ đối với công ty cổ phần đạt 12.920 tỷ đồng, còn cá nhân và khách hàng khác đạt 6.583 tỷ đồng.

Cơ cấu này cho thấy hoạt động tín dụng của VietABank đang tập trung đáng kể vào nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc mở rộng cho vay có thể tạo dư địa tăng trưởng thu nhập lãi, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng, khả năng trả nợ và mức độ tập trung vào từng nhóm khách hàng, ngành nghề.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2026, VietABank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.786,8 tỷ đồng, gần tương đương mức 1.793,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.282,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.304,1 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 1.191 tỷ đồng, tăng khoảng 13,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 955,9 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Một yếu tố đáng chú ý là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng được ghi nhận âm 91,9 tỷ đồng, so với mức âm 254 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là khoản mục cần được theo dõi khi đánh giá chất lượng lợi nhuận, bởi diễn biến dự phòng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Trong khi lợi nhuận vẫn tăng trưởng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VietABank lại có sự thay đổi đáng chú ý. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 455,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 3.108,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền chi cho hoạt động cho vay khách hàng ghi nhận khoảng 7.938,7 tỷ đồng. Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng tăng hơn 8.107 tỷ đồng; tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức tín dụng tăng khoảng 851,5 tỷ đồng. Ngân hàng cũng ghi nhận dòng tiền tăng 3.968 tỷ đồng từ hoạt động phát hành giấy tờ có giá.

Dòng tiền kinh doanh âm tại ngân hàng không đồng nghĩa trực tiếp với việc mất khả năng thanh toán, bởi đặc thù hoạt động tín dụng khiến dòng tiền cho vay và huy động biến động lớn theo từng kỳ. Tuy nhiên, sự đảo chiều so với cùng kỳ vẫn là chỉ tiêu cần được quan sát, nhất là trong bối cảnh dư nợ tiếp tục tăng và chất lượng một số nhóm nợ có biến động.

Nợ nhóm 3 tăng hơn 2,5 lần

Tại thời điểm cuối quý III/2026, nợ đủ tiêu chuẩn của VietABank đạt 95.261 tỷ đồng, tăng so với mức 87.559 tỷ đồng đầu năm.

Dù vậy, một số nhóm nợ có dấu hiệu gia tăng. Nợ cần chú ý tăng từ 18,4 tỷ đồng lên 84,8 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, nợ dưới tiêu chuẩn – nhóm 3 – tăng từ 505,8 tỷ đồng lên 1.302 tỷ đồng, tương đương hơn 2,5 lần.

Nợ nghi ngờ – nhóm 4 – tăng từ 5,8 tỷ đồng lên 7,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ có khả năng mất vốn – nhóm 5 – giảm mạnh từ 652,1 tỷ đồng xuống còn 23,8 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 tại cuối kỳ vào khoảng 1.333,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,38% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức trên cho thấy bức tranh chất lượng tín dụng của VietABank chưa phải là không có những điểm cần lưu ý. Đặc biệt, sự gia tăng mạnh của nợ nhóm 3 cần được theo dõi trong các kỳ tiếp theo để đánh giá khả năng chuyển nhóm, thu hồi nợ và tác động đến chi phí dự phòng.

Trong bối cảnh tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, việc kiểm soát dòng tiền của khách hàng vay, năng lực trả nợ và chất lượng tài sản bảo đảm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Giao dịch tín dụng với Việt Phương

Ở góc độ quản trị, mối liên hệ giữa VietABank và Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là vấn đề đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và các giao dịch với bên có liên quan.

Theo Nghị quyết số 353 ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản, tín dụng ngoại tệ.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi, giám sát dư nợ tín dụng, khả năng trả nợ vay đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ, tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, trong đó nhấn mạnh việc sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), ngày 7/11/2025, Hội đồng quản trị ngân hàng ban hành Nghị quyết số 293/2025/NQ-HĐQT, thông qua việc cấp bảo lãnh từng lần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG).

Đến ngày 13/1/2026, VietABank tiếp tục ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua cấp bảo lãnh từng lần cho doanh nghiệp này.

Các quyết nghị liên quan đến giao dịch này do Chủ tịch HĐQT VietABank Phương Thành Long ký. VPG được xác định là bên có liên quan của VietABank, tham gia giao dịch với tư cách bên được cấp tín dụng và bên bảo đảm. Giao dịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại ngân hàng thực hiện theo quy định nội bộ. Đáng chú ý, ông Phương Thành Long được xác định là cháu ruột ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Việt Phương. Ông Phương Hữu Việt từng giữ chức Chủ tịch HĐQT VietABank trong giai đoạn 2011–2021, trước khi ông Phương Thành Long tiếp quản vị trí này.

Theo dữ liệu phóng viên có được, ông Phương Hữu Việt đang sở hữu 24,55 triệu cổ phần VAB, tương đương 4,55% tỷ lệ sở hữu vào cuối năm 2024.

Ở đầu năm 2026, Tập đoàn Đầu tư Việt Phương sở hữu 48,9 triệu cổ phần VAB, tương đương 9,06% đầu năm 2026. Bên cạnh đó, bà Lương Thị Linh, mẹ ông Phương Thành Long và là chị dâu ông Phương Hữu Việt, sở hữu 1,9 triệu cổ phần VAB, tương đương 0,24% theo tài liệu.

Những dữ liệu này cho thấy mối liên hệ giữa một số cá nhân trong ban lãnh đạo VietABank với cổ đông và doanh nghiệp có giao dịch tín dụng tại ngân hàng. Tuy nhiên, mối quan hệ sở hữu hay quan hệ gia đình tự thân không đồng nghĩa với việc giao dịch vi phạm quy định.

Điều cần quan tâm là các giao dịch này được phê duyệt như thế nào, có tuân thủ giới hạn cấp tín dụng đối với người có liên quan hay không, việc quản trị xung đột lợi ích được thực hiện ra sao và thông tin có được công bố đầy đủ theo quy định.