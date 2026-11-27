Trong bối cảnh hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, tại phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO), tổ chức ngày 25/11 tại Hà Nội, hai bên đã trao đổi nhiều định hướng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, thương mại và đầu tư. Diễn đàn Thị trường Giao dịch Hàng hóa Phái sinh Việt Nam - Vương quốc Anh là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy kết nối và hiện thực hóa các cơ hội hợp tác này.

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và phát triển thị trường phái sinh còn rất lớn. Với thế mạnh về hạ tầng tài chính, công nghệ giao dịch và giải pháp quản trị rủi ro, Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các mô hình và giải pháp tiên tiến, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển thị trường hàng hóa phái sinh hiện đại, minh bạch.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu chào mừng Diễn đàn

Thời gian qua, thông qua chương trình Growth Gateway, Đại sứ quán Anh và Bộ Công Thương đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ Anh với đối tác Việt Nam. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đưa các giải pháp công nghệ, quản trị tiên tiến vào quá trình xây dựng, vận hành thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam - Tổng Lãnh sự Anh khẳng định.

Tiếp nối định hướng hợp tác đó, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các điều kiện phát triển thị trường theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế. Bộ Công Thương đã triển khai Đề án Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030, đồng thời xây dựng Dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các điều kiện phát triển thị trường hàng hóa phái sinh theo hướng hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, với thế mạnh xuất khẩu cà phê Robusta, hồ tiêu, cao su và gạo, Việt Nam cần có công cụ phòng ngừa rủi ro giá hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp ứng phó với biến động thị trường quốc tế. Cùng với hoàn thiện pháp lý, việc đầu tư hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực thanh toán, bù trừ và giám sát giao dịch cũng rất quan trọng. Ông đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và mô phỏng hoạt động thị trường, phục vụ quá trình xây dựng mô hình phù hợp với Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh, mở ra hướng kết nối trong lĩnh vực logistics hàng hóa và tài trợ thương mại.

Cụ thể, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và CWT Commodity Logistics (Vương quốc Anh) ký kết hợp tác phát triển hệ thống kho hàng được sở giao dịch chứng nhận, đồng thời xây dựng các cơ chế giao nhận hàng hóa vật chất cho những hợp đồng giao nhận thực tế của MXV trong tương lai. Đây là nội dung có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện hạ tầng giao nhận, bảo đảm mối liên kết giữa giao dịch trên thị trường và hàng hóa thực tế.

Ở lĩnh vực tài trợ thương mại, Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (GOE) và Traydstream (Vương quốc Anh) ký kết hợp tác ứng dụng công nghệ xác thực chứng từ thương mại bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận nguồn tài trợ thương mại thuận lợi hơn.

Lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh

Cũng tại Diễn đàn, các đại biểu được theo dõi các phiên trình diễn trực tiếp của các đối tác công nghệ và tổ chức tài chính Vương quốc Anh về quy trình vận hành thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh. Cụ thể, Sumsub giới thiệu quy trình đăng ký thành viên, xác minh danh tính cá nhân và doanh nghiệp (KYC/KYB) và sàng lọc tuân thủ; Elwood trình diễn quy trình truy cập nền tảng giao dịch của đơn vị môi giới và khởi tạo lệnh giao dịch; SIGMA AI giới thiệu các công cụ theo dõi dữ liệu thị trường, cơ chế cảnh báo sớm căng thẳng trên thị trường, GMEX Group thực hiện các nghiệp vụ bù trừ, quản lý ký quỹ và xử lý trường hợp thành viên mất khả năng thanh toán…

Đây là những khâu quan trọng trong bảo đảm an toàn giao dịch, kiểm soát rủi ro đối tác và duy trì sự ổn định của toàn thị trường phái sinh. Qua đó, các đại biểu có thêm góc nhìn thực tế về mô hình hạ tầng, giải pháp công nghệ, quy trình nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát cần thiết cho sự phát triển của thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Toàn cảnh Diễn đàn