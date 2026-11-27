Giá tiêu hôm nay ngày 27/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 122.000 - 126.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 126.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 122.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 124.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 122.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 122.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo cập nhật từ thị trường, giá hồ tiêu trong nước ngày 27/11 tiếp tục giảm mạnh 3.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua tại các địa phương xuống còn 122.000-126.000 đồng/kg.

Như vậy, so với mặt bằng 130.000-132.000 đồng/kg ghi nhận ngày 20/11, giá hồ tiêu hiện đã giảm khoảng 6.000- 8.000 đồng/kg chỉ trong một tuần. Đà giảm liên tiếp cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường, khi cả người bán và người mua đều có xu hướng theo dõi thêm diễn biến cung - cầu trước khi quyết định giao dịch.

Trong những ngày tới, giá hồ tiêu nhiều khả năng tiếp tục dao động ở vùng thấp và chưa sớm lấy lại đà tăng nếu nhu cầu nhập khẩu chưa cải thiện. Áp lực từ nguồn cung mới, kết hợp với tâm lý chờ đợi của các nhà nhập khẩu, có thể khiến hoạt động giao dịch duy trì trạng thái trầm lắng.

Dù vậy, sau chuỗi phiên giảm mạnh, thị trường có thể xuất hiện những nhịp chững lại hoặc phục hồi kỹ thuật nếu lực mua bắt đáy gia tăng. Về dài hạn, diễn biến thời tiết, sản lượng vụ mới tại Việt Nam và Brazil cùng nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng giá hồ tiêu.

Nhìn chung, xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Thị trường cần thêm tín hiệu rõ ràng từ cung - cầu để xác định khả năng đảo chiều.

Giá tiêu hôm nay ngày 27/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 27/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.748 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.184 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.