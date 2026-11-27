Sáng 27/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”.

Tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”. Ảnh: Đạt Lê

Chuyển đổi số gắn với bảo hộ thương hiệu

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội nhấn mạnh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang tác động mạnh mẽ đến hơn 1.300 làng nghề truyền thống của Thủ đô.

Với nguồn tài nguyên văn hóa, thủ công phong phú, sản phẩm làng nghề Hà Nội đã xuất khẩu tới gần 100 quốc gia, mang lại doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để nâng cao sức cạnh tranh, các làng nghề cần đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thiết kế, bản sắc văn hóa và tính thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh đó, công nghệ số mở ra cơ hội để làng nghề tiếp cận khách hàng toàn cầu thông qua thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, phát triển làng nghề bền vững không chỉ là câu chuyện đổi mới công nghệ, mà còn gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu và khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô có nhiều làng nghề nổi tiếng với lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm như khảm trai Chuyên Mỹ, sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, lụa Vạn Phúc...

Đây là lợi thế quan trọng để xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại nhiều làng nghề vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Một số cơ sở đã ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, nhưng vẫn gặp khó khăn về vốn đầu tư máy móc, công nghệ và nhân lực. Việc số hóa hoạt động làng nghề chưa được triển khai rộng khắp; một bộ phận người dân còn e ngại khi tiếp cận công nghệ, trong khi việc tiếp cận chính sách hỗ trợ cũng chưa thuận lợi.

Thời gian tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tập huấn về xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu cá nhân và nhãn hiệu tập thể, giúp các cơ sở yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Xây dựng “lá chắn” sở hữu trí tuệ

Nhấn mạnh vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ, ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 3.524 sản phẩm OCOP, trong đó 28,5%, tương đương 1.006 sản phẩm, liên quan đến làng nghề. Đây là những sản phẩm có tiềm năng khai thác lợi thế kinh tế và văn hóa của Thủ đô.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Đạt Lê

Thời gian qua, Sở đã hướng dẫn, hỗ trợ các làng nghề, hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu và thương hiệu, nhất là trong quá trình đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử và hệ thống phân phối. Một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu riêng đã bước đầu được xác lập.

Tuy nhiên, nhận thức và việc thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ giữa các cơ sở sản xuất còn thiếu đồng đều. Nhiều doanh nghiệp chưa coi thương hiệu, kiểu dáng, sáng chế, bí quyết công nghệ và nội dung sáng tạo là những tài sản vô hình cần được bảo vệ.

Theo ông Trần Quang Hưng, kết hợp bảo hộ sở hữu trí tuệ với đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng, tạo nền tảng để thương hiệu làng nghề phát triển trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận dù đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng chưa phát huy hết giá trị do thiếu cơ chế quản lý, kiểm soát chất lượng, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm.

Trong khi đó, tình trạng sử dụng tên gọi, nhãn hiệu, hình ảnh, mẫu mã tương tự hoặc gây nhầm lẫn với sản phẩm đã được bảo hộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở sản xuất và cả cộng đồng làng nghề.

Phân tích những rủi ro khi không đăng ký bảo hộ, ông Trần Quang Hưng lưu ý, theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ, cơ sở sản xuất dù đã sử dụng thương hiệu trong thời gian dài nhưng không chủ động đăng ký vẫn có thể gặp bất lợi nếu chủ thể khác nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ hợp pháp.

Khi xảy ra tranh chấp, cơ sở sản xuất có thể phải thay đổi tên thương hiệu, logo, bao bì, nhãn mác; thu hồi hoặc xử lý hàng hóa vi phạm, đồng thời chịu chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại.

Vì vậy, đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ cần được xem là khoản đầu tư cho sự phát triển lâu dài, thay vì chi phí phát sinh. Với làng nghề, thương hiệu không chỉ đại diện cho một cơ sở sản xuất mà còn gắn với danh tiếng, truyền thống và giá trị văn hóa của cả cộng đồng.

Ở góc độ thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Phượng, Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng: các quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chuyển đổi số vừa tạo áp lực ban đầu, vừa mở ra cơ hội để hộ kinh doanh minh bạch tài chính, nâng cao quản trị, mở rộng thị trường và tiếp cận vốn. Thay vì coi đây là áp lực, hộ kinh doanh cần chủ động chuyển đổi, nâng cấp mô hình hoạt động để phát triển bền vững... Bên cạnh đó, tổ chức tài chính cần đa dạng dịch vụ, hỗ trợ hộ kinh doanh, làng nghề, nông dân tiếp cận nguồn vốn. Doanh nghiệp công nghệ cần cung cấp giải pháp số hóa, tích hợp công nghệ và nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.