Hoạt động thẩm định và giám sát vốn vay còn hạn chế

Theo kết luận thanh tra, nội dung kiểm tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, bao gồm cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cam kết ngoại bảng; công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; xử lý nợ xấu; phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; cũng như việc triển khai giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Đánh giá tổng thể, cơ quan thanh tra cho biết VIB Thanh Khê về cơ bản đã chấp hành tương đối tốt các quy định của NHNN và quy định nội bộ của VIB trong hoạt động cấp tín dụng. Chi nhánh cũng tuân thủ quy định về phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hoạt động cho vay, cơ quan thanh tra phát hiện một số tồn tại trong công tác thẩm định và giám sát vốn vay.

Cụ thể, kết luận thanh tra nêu: “Công tác thẩm định cho vay cơ bản đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Tuy nhiên, việc thẩm định cho vay thực hiện chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ”.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, kết luận cho biết hoạt động này cơ bản đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 12/2024/TT-NHNN. Dù vậy, việc kiểm tra, giám sát vốn vay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn chỉ ra việc xác định thời hạn cho vay chưa phù hợp với chu kỳ hoạt động kinh doanh của khách hàng và một số sai sót khác theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Thanh Khê được Thanh tra NHNN Khu vực 9 chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động cho vay và xử lý nợ xấu.

Nợ xấu còn cao, nhiều khoản vay chưa được nhận diện sớm rủi ro

Đáng chú ý, tại nội dung xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro, kết luận thanh tra ghi nhận VIB Thanh Khê cơ bản tuân thủ quy trình, quy định và hướng dẫn của VIB.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế đáng lưu ý trong công tác quản lý chất lượng tín dụng.

Cụ thể, kết luận thanh tra nêu rõ: “Tại thời điểm thanh tra, vẫn còn nhiều khoản nợ chưa nhận diện sớm nguy cơ nợ xấu để có biện pháp xử lý kịp thời; nợ xấu phát sinh chậm thu hồi; tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao”.

Cơ quan thanh tra cũng ghi nhận VIB Thanh Khê thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đúng quy định tại Thông tư 31/2024/TT-NHNN và Nghị định 86/2024/NĐ-CP.

Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh cũng được đánh giá phù hợp với quy định tại Nghị định 86/2024/NĐ-CP và quy định nội bộ của VIB trong từng thời kỳ.

Đối với hoạt động bảo lãnh và phát hành thư tín dụng (L/C), tại thời điểm thanh tra, VIB Thanh Khê không phát sinh hoạt động này.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã đưa ra 6 kiến nghị đối với VIB Thanh Khê nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra cho biết đoàn thanh tra đã thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình thanh tra theo quy định, nhưng chưa áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Như vậy, dù cơ bản tuân thủ các quy định trong hoạt động ngân hàng, VIB Thanh Khê vẫn được yêu cầu khắc phục những hạn chế trong khâu thẩm định, giám sát vốn vay và đặc biệt là nhận diện, xử lý các khoản nợ có nguy cơ chuyển thành nợ xấu.