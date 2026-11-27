Giá vật liệu xây dựng tăng khiến chi phí thi công nhà ở của người dân phát sinh đáng kể so với dự toán ban đầu.

Những tháng cuối năm, nhu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà ở và các công trình dân dụng tăng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, giá nhiều loại vật liệu ở mức cao, trong khi chi phí nhân công tiếp tục tăng, khiến bài toán cân đối tài chính trở nên khó khăn hơn đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và hộ gia đình.

Theo khảo sát thực tế của các nhà thầu xây dựng tại địa phương, giá một số loại vật liệu phổ biến hiện tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, gạch xây có giá khoảng 1.600 đồng/viên, cát khoảng 600 nghìn đồng/m³, sắt, thép dao động từ 17 - 19 nghìn đồng/kg. Đáng chú ý, chi phí nhân công xây dựng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Ông Nông Văn Quân, nhà thầu xây dựng cho biết: Giá vật liệu tăng khiến chi phí xây dựng các công trình dân dụng bị đội lên đáng kể. Trong khi đó, nhân công cũng tăng cao, làm tổng chi phí thi công vượt dự toán ban đầu. Với những công trình đã ký hợp đồng từ trước, nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối chi phí, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Thực tế, biến động giá vật liệu tại Cao Bằng đã được ghi nhận từ đầu năm. Theo công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2026 của Sở Xây dựng, nhiều nhóm vật liệu có mức điều chỉnh tăng, trong đó gạch tăng 15 - 18%, cát tăng 9,3 - 10%, đá tăng trung bình 10%, xi măng tăng 5% và thép tăng 2,7%. Riêng Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng điều chỉnh giá gạch tuynel từ 1.250 đồng lên 1.370 đồng/viên từ đầu tháng 3/2026. Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí không chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn mà đã kéo dài qua nhiều tháng, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Không chỉ các nhà thầu, người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở cũng chịu tác động rõ rệt. Với nhiều gia đình, xây dựng nhà là khoản đầu tư lớn, được tích lũy trong nhiều năm. Khi giá vật liệu và nhân công liên tục tăng, việc phát sinh chi phí ngoài dự kiến khiến kế hoạch tài chính bị đảo lộn.

Anh Nông Hải, tổ dân phố Kim Đồng, phường Thục Phán chia sẻ: Gia đình bắt đầu xây dựng nhà từ đầu năm, đến nay công trình gần hoàn thiện nhưng chi phí thực tế đã tăng khá nhiều so với dự tính ban đầu. Giá vật liệu từ đầu năm đã tăng, trong quá trình thi công tiếp tục phát sinh thêm các khoản chi, khiến tổng kinh phí xây dựng bị đội lên đáng kể.

Công nhân kiểm tra gạch trước khi nung tại Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng.

Giá vật liệu xây dựng tăng không chỉ là câu chuyện của thị trường tiêu dùng mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất. Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vận chuyển và nhân công biến động khiến doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng trong từng khâu sản xuất, tiêu thụ. Tại Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, những biến động của thị trường đầu vào đang tạo sức ép lên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là đơn vị sản xuất gạch phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn, doanh nghiệp phải chủ động theo dõi giá nguyên liệu, nhiên liệu và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình tiêu thụ.

Ông Hứa Thế Khương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng cho biết: Thời điểm cuối năm, giá các nguyên liệu đầu vào như xi măng, bột đá tăng; nhiên liệu xăng dầu, than có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất. Trước tình hình đó, công ty cố gắng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ vào tình hình tiêu thụ thực tế để xây dựng kế hoạch sản xuất và bảo đảm cung cấp vật liệu cho thị trường. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm, công ty sản xuất gần 40 triệu viên gạch tuynel nung và gần 15 triệu viên gạch không nung. Kết quả này góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, đồng thời thể hiện nỗ lực duy trì sản xuất của doanh nghiệp trong điều kiện chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Đối với doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, việc điều chỉnh giá bán cần được cân nhắc trên cơ sở chi phí thực tế và khả năng tiêu thụ. Nếu tăng giá quá nhanh có thể ảnh hưởng đến sức mua; ngược lại, giữ giá trong khi chi phí đầu vào tăng cao sẽ làm thu hẹp lợi nhuận, giảm nguồn lực tái đầu tư. Bởi vậy, giải pháp được các doanh nghiệp quan tâm là tiết giảm chi phí sản xuất, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, tối ưu quy trình vận hành, hạn chế hao hụt nguyên liệu và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh, không để biến động giá làm gián đoạn hoạt động cung ứng.

Gạch tuynel được tập kết tại kho, sẵn sàng cung ứng cho thị trường xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trên phạm vi cả nước, thị trường vật liệu xây dựng trong năm 2026 tiếp tục chịu tác động từ giá nguyên liệu, nhiên liệu, chi phí vận chuyển, điều kiện khai thác và nhu cầu thi công các công trình. Đối với Cao Bằng, địa hình miền núi, khoảng cách vận chuyển và điều kiện cung ứng tại từng khu vực cũng là những yếu tố cần được tính đến khi xác định giá vật liệu đến chân công trình. Cùng một loại vật liệu, giá bán có thể khác nhau tùy nguồn cung, quy cách, chất lượng và cự ly vận chuyển. Trước những biến động của thị trường, tỉnh Cao Bằng tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan chức năng cần tăng cường theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả vật liệu xây dựng; thực hiện quản lý, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về giá. Đồng thời, chú trọng tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, góp phần hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Giá vật liệu và nhân công tăng đang đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị chi phí, chủ động nguồn cung và linh hoạt trong tổ chức sản xuất, kinh doanh. Về lâu dài, sự ổn định của thị trường không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của từng doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp trong quản lý nguồn nguyên liệu, khai thác, vận chuyển và công bố giá. Khi các yếu tố đầu vào được kiểm soát tốt hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện duy trì sản xuất, nhà thầu chủ động kế hoạch thi công, người dân giảm áp lực chi phí xây dựng nhà ở. Đây là nền tảng quan trọng để hoạt động xây dựng phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.