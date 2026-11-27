Tại nhà xưởng gần 100 m2, ông Mai Xuân Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Đất Làng – Cầu Đất, kiểm tra từng trái hồng đã sơ chế và treo trong nhà kính. Đây là quy trình sản xuất làm ra sản phẩm hồng treo gió Đà Lạt.

Gia đình ông Long làm hồng treo gió theo công nghệ Nhật Bản gần 10 năm. Để quả hồng treo gió đạt chất lượng tốt thì nguyên liệu phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, tươi ngon và đạt độ chín nhất định. Sau khi gọt vỏ bằng máy bán tự động hoặc thủ công, trái hồng được đưa vào buồng sấy trước khi treo.

Đặc biệt, quả hồng không sử dụng chất bảo quản hay chất tạo ngọt, được hong khô nhờ nắng và gió trời. Nhờ đó, tỷ lệ thành phẩm hồng treo gió Đà Lạt cao, chất lượng đồng đều và vẫn giữ hương vị hồng chín.

Sau 15 – 20 ngày treo, những quả hồng đạt độ dẻo, thơm và có hương vị tự nhiên. Trung bình 6 kg hồng tươi cho khoảng 1 kg hồng treo gió Đà Lạt, khi thời tiết thuận lợi và chất lượng trái tốt.

Bà Trần Thị Như Thương, xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Đất Làng – Cầu Đất chia sẻ, mỗi ngày gia đình bà chế biến khoảng 1,5 tấn hồng tươi. Nhờ công nghệ mới này, giá hồng tươi trước đây chỉ 2.000 – 3.000 đồng/kg, nay tăng lên 19.000 – 20.000 đồng/kg. Giá hồng treo gió Đà Lạt từ 320.000 – 500.000 đồng/kg tùy chất lượng và đóng gói.

Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Đất Làng – Cầu Đất hiện có 28 xã viên, trong đó có 25 xã viên chế biến hồng treo gió, với diện tích khoảng 60 ha.

Các thành viên thống nhất quy trình thu hái, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc. Mỗi năm HTX cung ứng ra thị trường khoảng 20 tấn hồng treo gió, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Theo chị Nguyễn Thúy Oanh, phường Xuân Trường – Đà Lạt, nhờ công nghệ sấy gió đã giúp quả hồng “đổi vận”, mang lại thu nhập ổn định và trở thành đặc sản hồng treo gió Đà Lạt, món quà đặc biệt của người dân phố núi với du khách gần xa.

Hiện, Đà Lạt có hàng trăm ha hồng ăn trái, cung cấp hồng tươi, hồng giòn, hồng dẻo và hồng treo gió. Từ việc tiếp nhận kỹ thuật làm hồng treo gió (Hoshigaki) từ tổ chức JICA (Nhật Bản) đã trở thành bước ngoặt, không chỉ giúp người nông dân có thu nhập ổn định mà còn đưa sản phẩm này thành đặc sản đặc trưng của Cao nguyên Lâm Viên.

Hiện nhiều nông hộ, HTX và doanh nghiệp triển khai mô hình làm hồng treo gió Đà Lạt theo công nghệ Nhật Bản mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao và bền vững.