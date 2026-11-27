Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đồng loạt tăng ở cả hai chiều so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 130,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, vàng miếng Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 129,2 - 135,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (27-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 27-11): Vàng miếng tăng tới 1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: Phú Quý

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay (27-11) biến động trái chiều so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 129,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 129,2 - 133,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, lên mức 128,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI giữ nguyên mức giá 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngược chiều với xu hướng tăng tại một số thương hiệu, vàng nhẫn PNJ giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra, niêm yết ở mức 126,3 - 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng ghi nhận lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.646,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 114,3 triệu đồng/lượng.

Theo ông James Stanley, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao về kinh tế vĩ mô toàn cầu tại StoneX, việc giá vàng nhanh chóng phục hồi từ ngưỡng 3.500 USD/ounce, bất chấp áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt, cho thấy thị trường có thể đang tính đến nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ trong năm 2027 và hoài nghi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lộ trình tăng lãi suất.

Giá vàng đã có thời điểm giảm tới 39% so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay. Lập trường cứng rắn của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và lạm phát vượt kỳ vọng là những yếu tố tạo sức ép lên kim loại quý.

Chuyên gia của StoneX cho rằng đợt bán tháo vàng gần đây, cùng với sự dịch chuyển dòng vốn từ thị trường chứng khoán sang trái phiếu kho bạc Mỹ, là những dấu hiệu cho thấy giới đầu tư dường như đang chuẩn bị cho khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm 2027.

Ông Stanley nhận định, việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức có thể trở thành nguyên nhân chính dẫn đến suy thoái kinh tế. Đà phục hồi mạnh của giá vàng trong phiên 25-11 cho thấy thị trường có thể đang kỳ vọng Fed cuối cùng sẽ phải thay đổi lập trường trước những căng thẳng trên thị trường tài chính, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Mặc dù kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý III, ông Stanley cho rằng tăng trưởng GDP quý IV có thể thấp hơn kỳ vọng. Nếu nền kinh tế tiếp tục giảm tốc trong quý I-2027, Fed có thể bị nhìn nhận là đã góp phần gây ra tình trạng này.

Tuy nhiên, ông Stanley lưu ý rằng việc giá vàng giữ được ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng đã trở lại. Diễn biến này mới chỉ cho thấy áp lực bán chưa đủ mạnh để đẩy giá vàng xuống thấp hơn.