Chủ quyền dữ liệu không chỉ là câu chuyện của Nhà nước

Tại Cyber Wellness Summit 2026, sự kiện chuyên ngành an ninh mạng do VNPT Cyber Immunity tổ chức, Giáo sư danh dự - Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA cho rằng, vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu đối với khoa học công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh AI và các công nghệ mới phát triển mạnh mẽ.

Giáo sư danh dự - Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA phát biểu tại chương trình.

Thực tế, những rủi ro an ninh mạng và mất an toàn dữ liệu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp. Dẫn số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Dũng cho biết, chỉ trong một năm đã ghi nhận hơn 500.000 cuộc tấn công an ninh mạng. Có 52,3% đơn vị tham gia khảo sát từng chịu tổn thất; gần 58% chưa triển khai bất kỳ tiêu chuẩn an ninh mạng phổ biến nào và gần 48% cơ quan, doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên trách.

Đáng chú ý, 48% vụ vi phạm dữ liệu nghiêm trọng có liên quan đến bên thứ ba. Chi phí bình quân cho một sự cố vi phạm dữ liệu lên tới hơn 4 triệu USD.

Từ thực trạng trên, vấn đề chủ quyền dữ liệu được đặt ra không chỉ ở góc độ bảo vệ thông tin mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực quản trị và kiểm soát dữ liệu của mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông Dũng, chủ quyền dữ liệu là năng lực và quyền của một quốc gia trong việc thực thi thẩm quyền, quản lý hợp pháp đối với các hoạt động dữ liệu thuộc phạm vi tài phán của mình; bảo vệ lợi ích dữ liệu có tính chiến lược, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức.

Tuy nhiên, chủ quyền dữ liệu không đồng nghĩa với việc Nhà nước phải sở hữu mọi dữ liệu hay tất cả dữ liệu đều phải nằm trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Trong bối cảnh hoạt động số ngày càng mở rộng, việc chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới cũng cần thiết để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

Bản chất của chủ quyền dữ liệu, theo ông Dũng, là năng lực chủ động quyết định, quản trị, kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi ích hợp pháp trong toàn bộ vòng đời dữ liệu, không bị lệ thuộc hay chi phối bởi bất kỳ chủ thể nào.

Doanh nghiệp phải xác định rõ vị trí trong chuỗi giá trị dữ liệu

Một trong những vấn đề được ông Dũng đặt ra tại hội thảo là doanh nghiệp đang ở đâu trong chuỗi giá trị dữ liệu quốc gia, là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an ninh mạng, kinh doanh số hay phát triển AI.

Theo ông, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn cho chuỗi giá trị, qua đó thực thi chủ quyền dữ liệu của doanh nghiệp và quốc gia.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận dữ liệu, từ việc xem dữ liệu là tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh sang xác định rõ trách nhiệm quản trị, bảo vệ và khai thác dữ liệu một cách an toàn, hợp pháp.

Trước hết, lãnh đạo doanh nghiệp phải nắm được những dữ liệu nào cần quản trị, giá trị và mức độ quan trọng của từng loại dữ liệu. Việc nhận diện, phân loại dữ liệu cần được thực hiện theo từng cấp độ, bởi dữ liệu không giống nhau về giá trị, mức độ nhạy cảm và tác động khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần làm rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong quá trình thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu; rà soát pháp lý, đánh giá tác động, kiểm soát dòng dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, việc đầu tư cho an ninh dữ liệu và năng lực ứng phó sự cố cần được đặt trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp, thay vì chỉ thực hiện khi phát sinh nguy cơ.

Giáo sư đặt ra năm câu hỏi cần được làm rõ trong quản trị dữ liệu

Tại hội thảo, ông Dũng đặt ra năm câu hỏi cần được làm rõ trong quản trị dữ liệu: Ai tạo ra dữ liệu? Ai quản trị dữ liệu? Ai có quyền khai thác dữ liệu? Khai thác như thế nào? Và ai chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra?

Ông cho rằng, dữ liệu hiện nay không chỉ do con người hay doanh nghiệp tạo ra mà máy móc và trí tuệ nhân tạo cũng có thể tạo ra những dữ liệu mới trên cơ sở dữ liệu sẵn có. Điều này khiến việc xác định chủ thể tạo lập, quản trị, khai thác và chịu trách nhiệm với dữ liệu ngày càng trở nên phức tạp.

Những câu hỏi này không chỉ liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn gắn trực tiếp với khả năng bảo vệ khách hàng, nhà đầu tư, hoạt động kinh doanh và niềm tin thị trường.

Bên cạnh trách nhiệm quản trị, sự phụ thuộc vào công nghệ và nền tảng nước ngoài cũng là một trong những thách thức đối với chủ quyền dữ liệu.

Theo Giáo sư, thách thức hiện nay không đơn thuần là thiếu dữ liệu mà nằm ở khả năng quản trị, kiểm soát và khai thác dữ liệu hiệu quả. Ông chỉ ra năm vấn đề đáng chú ý gồm hệ thống dữ liệu phân tán, thiếu liên thông; phụ thuộc vào công nghệ và nền tảng nước ngoài; nguy cơ mất an toàn dữ liệu gia tăng; khó khăn trong quản trị dữ liệu xuyên biên giới và hạn chế về năng lực, nhân lực.

Tuy nhiên, làm chủ dữ liệu không có nghĩa là khép kín hay hạn chế mọi hoạt động chia sẻ. Quản trị dữ liệu hiện đại phải đồng thời bảo vệ dữ liệu và khai thác dữ liệu. Bảo vệ dữ liệu tốt sẽ tạo niềm tin cho người sử dụng, trong khi khai thác và chia sẻ phù hợp giúp dữ liệu ngày càng phong phú, tạo ra những giá trị mới.