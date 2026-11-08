Khơi thông nguồn lực

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Thanh Yên rà soát các dự án trên địa bàn.

Ở xã Thanh Yên, những định hướng phát triển dần được cụ thể hóa bằng việc quy hoạch các khu vực dành cho công nghiệp, thương mại, đô thị và dịch vụ. Với lợi thế về vị trí và khả năng kết nối giao thông, địa phương có điều kiện đón nhận những dự án quy mô lớn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thanh Yên có quỹ đất sạch có thể bố trí các dự án sản xuất công nghiệp. Trong đó, cụm số 1 có diện tích 38ha, cụm số 2 có 40ha đã được đưa vào quy hoạch chung xã đến năm 2045. Ngoài ra, địa phương quy hoạch 2 khu nhà ở xã hội khoảng 6ha, khu chợ thương mại 4,8ha và bãi đỗ xe tĩnh 1,2ha. Đây là những điều kiện quan trọng để hình thành không gian phát triển đồng bộ, kết nối giữa sản xuất, dân cư và hoạt động dịch vụ.

Một số dự án đã bắt đầu tạo dấu ấn trên thực địa tại Thanh Yên. Dự án nhà ở xã hội có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được khởi công tại thôn Yên Trường, dự kiến cung cấp 280 căn nhà cho người thu nhập thấp. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai được chấp thuận đầu tư tại địa phương. Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 với diện tích 29,8ha đang được xem xét chấp thuận đầu tư. Theo hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp, khu vực dự án tiếp giáp quốc lộ 12, có lợi thế trong kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa và tổ chức sản xuất.

Thanh Yên còn sở hữu những tài nguyên có thể khai thác theo hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Quần thể hang động Pa Thơm, lòng hồ thủy điện Nậm Núa hay khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va là những điểm đến giàu tiềm năng. Nếu được đầu tư khai thác phù hợp, các địa điểm này có thể bổ sung cho nhau, tạo nên sản phẩm du lịch đa dạng, mở rộng cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết: Địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư, từ hạch toán chi phí giải phóng mặt bằng đến cung cấp thông tin quy hoạch, định hướng phát triển và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục. Xã cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Với địa bàn rộng, mỗi địa phương trong tỉnh có đặc điểm và thế mạnh riêng, thuận lợi phát triển vùng nguyên liệu, chế biến nông sản, giàu tiềm năng du lịch, dịch vụ, phù hợp hình thành khu, cụm công nghiệp và không gian thương mại. Việc khai thác đúng lợi thế, gắn quy hoạch với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp giúp các địa phương tìm được hướng đi phù hợp, góp phần tạo nên những điểm tăng trưởng mới trên địa bàn tỉnh.

Trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút đầu tư từng bước mở rộng cả về quy mô dự án lẫn lĩnh vực hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin dự án đối với 16 dự án, tổng vốn đầu tư trên 28.000 tỷ đồng. Có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 14.005 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 225 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 92.878 tỷ đồng. Trong đó, 150 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 75 dự án đang triển khai xây dựng với tổng vốn đăng ký thực hiện trên 77.680 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng. Toàn tỉnh có 266 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 1.916 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm.

Những chuyển động trong thu hút đầu tư góp phần tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế. GRDP ước đạt trên 23.700 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý III ước đạt 8.260 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ, đạt mục tiêu kịch bản đề ra. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh tỉnh nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ và khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương.

Để tạo sức hút đầu tư, Điện Biên chuyển trọng tâm từ giới thiệu tiềm năng sang hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh. Cơ chế “luồng xanh” tiếp tục được triển khai nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục. Sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đã ký kết; đồng thời tăng cường làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát địa điểm, nghiên cứu dự án và giải quyết kiến nghị trong quá trình tìm hiểu, triển khai đầu tư. Một số định hướng cụ thể được thúc đẩy như: Hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu công nghiệp Thanh An; hồ sơ đề xuất thành lập Cụm công nghiệp Thanh Yên 2; hỗ trợ triển khai dự án khu đô thị, du lịch, vui chơi giải trí khu vực hồ Pá Khoang và thống nhất nội dung, hình thức, phương án triển khai đề xuất dự án khu sinh thái, bảo tồn rừng tại khu vực Huổi Phạ và phụ cận.

Tuy nhiên, trong 39 nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng có 26 nhiệm vụ, dự án cơ bản bảo đảm tiến độ, 13 nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư kéo dài và chưa thu hút được nhà đầu tư. Thực tế này đòi hỏi công tác điều hành phải sát với từng dự án, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và phương án xử lý thay vì chỉ dừng ở những giải pháp chung.

Điện Biên đang từng bước mở rộng không gian phát triển bằng chính nguồn lực được khơi thông. Khi quy hoạch đi cùng hành động, chính quyền đồng hành với doanh nghiệp và lợi ích đầu tư gắn với cộng đồng, dòng vốn mới sẽ có thêm cơ hội trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững của tỉnh.