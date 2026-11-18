Cử tri phường Hà Tiên dự hội nghị.

Ngày 18/11, Tổ đại biểu số 18 HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri 5 xã, phường trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị sửa chữa quốc lộ N1, đoạn từ ngã ba Cây Bàng đến cầu Hà Giang do mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông; nâng cấp tuyến đường Trà Phô - Tà Teng kết nối Giang Thành - Vĩnh Điều - Hòa Điền, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản.

Cử tri cũng đề nghị bổ sung biển báo, vạch chỉ dẫn, tổ chức phân luồng tại ngã ba Cửa khẩu Giang Thành; nâng cấp đường vào chùa Tà Teng và xây dựng lò hỏa táng tập trung tại chùa.

Về dân sinh, cử tri kiến nghị tạo điều kiện để hơn 90 hộ dân ấp Rạch Dứa, xã Giang Thành tiếp cận nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Hà Tiên; có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và giá thu mua lúa, giúp nông dân ổn định sản xuất.

Các ý kiến được đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.