Thường trực Đảng ủy phường khảo sát khu vực ảnh hưởng bởi dự án.

Theo đó, Thường trực Đảng ủy phường đã tiến hành khảo sát một số khu vực đất đai, dân cư, công trình công cộng chịu tác động khi Dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong (CT.13) triển khai trên địa bàn phường Tân Phong. Trong đó, tập trung vào 2 khu vực đất tại nghĩa trang Phan Lìn và khu đất người dân bản San Thàng thường an táng người đã mất. Việc khảo sát 2 khu đất nhằm lên phương án di dời các ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công khi dự án được triển khai.

Thường trực Đảng ủy phường khảo sát tại khu vực nghĩa trang Phan Lìn.

Theo hướng tuyến mới được cung cấp ngày 29/10/2026, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu qua địa bàn phường Tân Phong phải thu hồi đất với chiều dài khoảng 5km; dự kiến tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 75ha, 100 hộ phải bố trí tái định cư và 54 ngôi mộ phải di dời.

Thường trực Đảng ủy phường khảo sát khu vực bản San Thàng.

Hiện tại, phường Tân Phong đang thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch 2 điểm tái định cư; hoàn thành đo đạc chi tiết, lập danh sách sơ bộ tại 6 bản, tổ dân phố bị ảnh hưởng và hoàn thiện dự thảo phương án bố trí tái định cư. Đồng thời, xây dựng chi tiết phương án di dời mồ mả trong khu vực dự án; quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai, nhà ở, tài sản trong phạm vi dự kiến thu hồi; thực hiện đo đạc, quy chủ đất đai và tài sản trên đất tại từng bản, tổ dân phố… nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi dự án triển khai trên địa bàn.