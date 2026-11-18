Trước đó, khi làm thủ tục, chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh thông báo có khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến dự phiên tòa (so với tổng số 519 bị hại của vụ án). Theo đại diện VKS, những người khác vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử nên Hội đồng xét xử vẫn làm việc.

Bị hại và người liên quan làm thủ tục khai báo tại phiên tòa chiều 18/11.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền mà 519 khách hàng trả khi mua 519 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là hơn 590 tỷ đồng (gồm tiền thuế GTGT).

Trả lời xét hỏi tại tòa chiều nay, hầu hết bị hại đều cho biết, họ sinh sống ở các căn hộ tại CT6 Kiến Hưng từ nhiều năm, song không được cấp sổ đỏ. Thời điểm ký hợp đồng mua bán, cư dân không biết các căn hộ được xây sai quy hoạch.

Như trường hợp của ông P.V.T (SN 1958, chủ căn hộ tại CT6C) trình bày, ông mua nhà nhưng sau gần hai năm sinh sống, gia đình ông T và cư dân mới bắt đầu làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ. Lúc này, họ lo lắng khi biết toàn bộ tòa CT6C đều bị xây dựng trái phép.

"Vậy ông có yêu cầu gì đối với bị cáo Lê Thanh Thản và doanh nghiệp?", chủ tọa đặt câu hỏi. Trả lời, ông T bày tỏ bản thân cùng gia đình và nhiều cư dân đều mong các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để các căn hộ được cấp sổ đỏ. Lúc đó, họ mới ổn định cuộc sống.

"Còn nếu các cơ quan chuyên môn xác định căn hộ không đủ điều kiện tồn tại, buộc phải di dời, chúng tôi đề nghị chủ đầu tư bồi thường theo mức giá đã được định giá vào tháng 7/2026", ông T nêu nguyện vọng.

Nhiều bị hại khác khi được hỏi cũng đề đạt mong muốn được cấp sổ đỏ cho căn hộ họ đã mua và sinh sống từ lâu, hoặc được bồi thường theo mức giá sau khi đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, bị hại N.T.H (cư dân tòa nhà CT6C) - một trong những hộ không phải di dời cho hay, bà mong phía bị cáo Lê Thanh Thản khắc phục đầy đủ những tồn tại của dự án, nhất là yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, đảm bảo cho cư dân tiếp tục sinh sống ổn định và được cấp sổ đỏ.

Còn bị hại L.Đ.P (cư dân tòa CT6C) nêu quan điểm, mong muốn được bảo đảm quyền lợi hợp pháp và có cuộc sống ổn định.

"Nếu thay đổi công năng hay phá dỡ công trình, cần tính toán kỹ những vấn đề phát sinh, trong đó có mật độ dân cư và nơi đỗ xe. Còn nếu nhận tiền bồi thường, chúng tôi có thể chủ động tìm mua nhà ở nơi khác", ông P nói.

Tại tòa, bị cáo Lê Thanh Thản chấp nhận bồi thường theo giá thị trường ở từng thời điểm.

Cũng trả lời tại phiên tòa chiều nay, đại diện HĐND TP Hà Nội khẳng định, mục tiêu cao nhất của Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của HĐND TP là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Theo vị đại diện, Nghị quyết có nhiều điều khoản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND TP Hà Nội ban hành các kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời làm căn cứ xem xét cấp sổ đỏ đối với những trường hợp phù hợp quy hoạch, đáp ứng các điều kiện được phép tồn tại và xử lý nghiêm những sai phạm.

Đối với việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, HĐND TP nhấn mạnh đây là vấn đề đặc biệt quan trọng. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau khi Nghị quyết được ban hành, có nhiều hộ dân phản ánh đã sinh sống ổn định từ 10-12 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, khiến quyền lợi hợp pháp chưa được bảo đảm.

Còn với các trường hợp triển khai di dời người dân khỏi các khu vực không bảo đảm điều kiện pháp lý, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, nơi ở mới phải bảo đảm chất lượng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.