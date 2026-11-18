Theo quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành 18 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 960km vào năm 2050. Trước mắt, tập trung triển khai 8 dự án đường sắt đô thị, hướng đến mục tiêu có 255km metro vào năm 2030.

Theo quy hoạch, đến năm 2050 TPHCM có 18 tuyến metro tổng chiều dài khoảng 960km. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh 18 tuyến metro, TPHCM quy hoạch khoảng 450km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất (LRT/Tramway). Mạng lưới gồm các tuyến xuyên tâm, vành đai và liên vùng, kết nối trung tâm thành phố với các cực phát triển, sân bay, cảng biển và các địa phương lân cận.

Trong số 8 dự án được ưu tiên triển khai đến năm 2030, TPHCM đang thi công 3 dự án gồm metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Đến cuối năm 2026, TPHCM dự kiến khởi công thêm 5 dự án, gồm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, metro số 2 đoạn Tham Lương - ranh tỉnh Tây Ninh, metro số 6 giai đoạn 1 (Phú Hữu - Tân Sơn Nhất), metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TPHCM và metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên.

Đến năm 2035, TPHCM dự kiến hoàn thành thêm 7 tuyến, nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên 532km. Một số dự án đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, trong đó Tập đoàn Sovico đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 4.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dụng, kết nối cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với các khu công nghiệp, trung tâm logistics và sân bay.

Dọc mạng lưới đường sắt đô thị, TPHCM định hướng phát triển các khu vực quanh nhà ga theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng làm trục tổ chức không gian đô thị. Mục tiêu là hình thành thêm các trung tâm đô thị và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân