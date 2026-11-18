Theo số liệu công khai từ phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính cập nhật đến ngày 16/11, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác trên toàn quốc là 32.736 cơ sở (gồm 5.599 cơ sở ở khối trung ương và 27.137 cơ sở ở khối địa phương).

Đến nay, tổng số cơ sở đã hoàn thành xử lý đạt 25.491 cơ sở. Trong đó, khối bộ, cơ quan trung ương đạt tỷ lệ hoàn thành chung 82,1% và khối địa phương đạt 77,0%.

Tại khối bộ, cơ quan trung ương, trong tổng số 5.599 cơ sở phải xử lý, đã hoàn thành 4.596 cơ sở và còn 1.003 cơ sở đang tiếp tục thực hiện.

Cả nước hiện đã hoàn thành xử lý 25.491 cơ sở nhà đất dôi dư.

Có 5 đơn vị đã hoàn thành 100% việc xử lý nhà, đất dôi dư gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (324 cơ sở), Kiểm toán Nhà nước (3 cơ sở), Đài Truyền hình Việt Nam (2 cơ sở), Văn phòng Quốc hội (2 cơ sở) và Đài Tiếng nói Việt Nam (1 cơ sở). Bên cạnh đó, 8 bộ, cơ quan trung ương không phát sinh nhà, đất dôi dư như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ...

Ở khối địa phương, tất cả 34 địa phương đều còn nhà, đất dôi dư cần xử lý, với 27.137 cơ sở. Hiện khối này đã hoàn thành 20.895 cơ sở và còn 6.242 cơ sở cần tiếp tục xử lý.

Có 21 địa phương đạt tỷ lệ hoàn thành cao hơn mức trung bình chung. Dẫn đầu cả nước về tiến độ là Tuyên Quang, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều nằm trong nhóm vượt tiến độ chung, tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất không ghi nhận tiến triển mới so với kỳ báo cáo trước.

Ngoài ra, báo cáo cũng cập nhật 13 địa phương có tiến độ chậm hơn mức chung, trong đó thấp nhất là Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Tháp và Cần Thơ. Xét về số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư còn phải xử lý tại khối địa phương, hiện Phú Thọ dẫn đầu với 591 cơ sở, tiếp đến là Đà Nẵng còn 564 cơ sở, Quảng Trị còn 530 cơ sở, Hưng Yên còn 447 cơ sở và Ninh Bình còn 428 cơ sở.

Về phương án khai thác, sử dụng đối với 20.895 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý tại địa phương, phần lớn được ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ an sinh và quản lý nhà nước như bố trí làm thiết chế văn hóa, thể thao; trụ sở làm việc; sử dụng vào các mục đích công cộng; làm cơ sở giáo dục, đào tạo; cơ sở y tế; mục đích an ninh và mục đích quốc phòng...

Số còn lại được xử lý theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ tài sản trên đất và giao UBND xã quản lý, làm nhà ở công vụ/lưu trú, bố trí làm nhà ở, thực hiện dự án nhà ở cho thuê dài hạn và các mục đích khác.