TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi quy định phát triển đô thị TOD - Ảnh minh họa: Minh Tú.

Việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kéo dài từ nay đến hết ngày 26/11, thông qua Cổng Thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Dự thảo gồm 2 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và khoản 7, khoản 8 Điều 5 của Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND ngày 22/9/2026, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý linh hoạt hơn để triển khai các khu vực TOD gắn với hệ thống đường sắt đô thị.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung cơ chế xác định ranh giới quy hoạch TOD trong thời gian quy hoạch khu vực TOD chưa được chấp thuận hoặc phê duyệt.

Trên cơ sở vị trí nhà ga, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ rà soát, đề xuất ranh giới khu vực TOD trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, chấp thuận. Sau đó, UBND xã, phường, đặc khu theo phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực cần thiết.

Cơ chế này nhằm tạo quỹ đất đối ứng cho các dự án BT, dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án cấp thiết khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Việc điều chỉnh phải bảo đảm phù hợp quy hoạch cấp trên và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đáng chú ý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã làm rõ rằng ranh giới quy hoạch TOD quanh ga metro không đồng nghĩa với việc thu hồi đất. Theo Sở, ranh giới khu vực TOD chỉ là phạm vi để tổ chức lập quy hoạch, không phải ranh giới thu hồi đất. Các khu dân cư hiện hữu phù hợp sẽ được xem xét giữ lại, chỉnh trang, trong khi những khu vực phát triển mới chỉ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến quyền lợi của người dân trong khu vực quy hoạch TOD, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện trong quá trình lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Các ý kiến đóng góp của người dân phải được tiếp thu, giải trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch. Đặc biệt, người sử dụng đất tiếp tục được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật về đất đai cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có.

Trong trường hợp phải thu hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 và các chính sách của TP. Hồ Chí Minh, trong đó, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đang tham mưu lập quy hoạch TOD đồng thời với việc rà soát phương án tuyến, phối hợp các đơn vị liên quan ngay từ bước xác định ranh giới.

TP. Hồ Chí Minh đang phấn đấu trình phê duyệt quy hoạch khu vực TOD tổ hợp ga Thủ Thiêm trong tháng 12/2026 và 5 khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trong tháng 4/2027. Đây là những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực quy hoạch.