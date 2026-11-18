Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, vừa tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong bối cảnh đó, hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế Phú Quốc không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay tổng vốn đăng ký, mà còn thể hiện ở khả năng chuyển hóa nguồn lực thành những công trình, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể.

Chiều 17/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc để nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư do đơn vị phụ trách.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027, tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được, nhất là trong triển khai các dự án xử lý nước thải, rác thải, góp phần hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm điều kiện tổ chức sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Công trình Nhà hát APEC Phú Quốc.

Quy mô đầu tư lớn, cần chuyển hóa thành động lực tăng trưởng

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến tháng 11/2026, Khu kinh tế Phú Quốc có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 10.303ha, tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 625.816 tỷ đồng. Đây là quy mô nguồn lực đáng kể, cho thấy sức hấp dẫn của Phú Quốc đối với các nhà đầu tư, đồng thời mở ra dư địa lớn để phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại và kinh tế biển.

Đáng chú ý, trong tổng số 319 dự án còn hiệu lực, có 59 dự án đã đi vào hoạt động, với diện tích 1.252ha và tổng vốn đầu tư khoảng 21.874 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 8 dự án được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt phục vụ APEC 2027, với diện tích 150ha; 3 dự án đối ứng và 10 dự án thuê môi trường rừng, liên quan đến rừng, với diện tích 521ha.

Những con số này cho thấy bức tranh đầu tư tại Phú Quốc đang có sự chuyển động mạnh mẽ. Tuy nhiên, giữa quy mô vốn đăng ký và hiệu quả đầu tư thực tế vẫn còn khoảng cách cần tiếp tục được thu hẹp.

Hiện có 91 dự án với diện tích khoảng 2.920ha đang thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư. Ngoài ra, có 106 dự án với diện tích khoảng 5.092ha đã được giao đất, cho thuê đất; 40 dự án với diện tích 148ha sử dụng đất do thành viên công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Đáng lưu ý, vẫn còn 2 dự án với diện tích khoảng 101ha chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Công nhân thi công ngày đêm để các công trình phục vụ APEC kịp tiến độ.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý danh mục dự án, thường xuyên rà soát tiến độ, năng lực triển khai và trách nhiệm của từng chủ đầu tư. Một dự án được chấp thuận chủ trương hay đăng ký nguồn vốn lớn mới chỉ là bước khởi đầu; giá trị thực sự phải được khẳng định bằng tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng đất, khả năng đóng góp cho ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh quỹ đất và tài nguyên tự nhiên của đảo có giới hạn, việc sử dụng hiệu quả từng hecta đất, từng nguồn lực đầu tư càng có ý nghĩa quan trọng. Phát triển Phú Quốc không thể chỉ chạy theo quy mô dự án, mà cần đặt chất lượng đầu tư, tính đồng bộ của hạ tầng, sức chịu tải môi trường và lợi ích lâu dài của cộng đồng vào vị trí trung tâm.

Đây cũng là yêu cầu đối với cơ quan quản lý trong việc đồng hành với doanh nghiệp: vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án có năng lực, vừa tăng cường giám sát, bảo đảm các cam kết đầu tư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

APEC 2027: Cơ hội tăng tốc, phép thử về năng lực quản trị và phát triển bền vững

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khu kinh tế Phú Quốc hiện nay là triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế, mà còn là cơ hội để Phú Quốc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị và củng cố năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch biển đảo.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh giao đều đạt kế hoạch. Đơn vị đã đồng hành cùng các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư để khởi công các dự án phục vụ APEC 2027; hoàn thành lập các quy hoạch phân khu trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành và UBND đặc khu Phú Quốc xử lý, đưa 125 dự án thuộc thẩm quyền ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu 751.

Kết quả này cho thấy sự chủ động trong công tác quản lý, điều phối và tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tuy nhiên, yêu cầu trong giai đoạn tới không chỉ là giải quyết hồ sơ hay hoàn thành các thủ tục hành chính, mà phải bảo đảm sự chuyển động đồng bộ từ khâu chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.

Tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc (LRT Phú Quốc).

Đặc biệt, các dự án xử lý nước thải, rác thải có ý nghĩa lâu dài đối với Phú Quốc. Khi lượng khách du lịch, hoạt động dịch vụ và dân số đô thị gia tăng, áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý chất thải và môi trường biển cũng ngày càng lớn. Vì vậy, đầu tư hạ tầng môi trường cần được xem là một cấu phần thiết yếu của chiến lược phát triển, chứ không chỉ là nhiệm vụ phục vụ riêng APEC 2027.

Một đảo du lịch đẳng cấp không chỉ được nhận diện qua những công trình hiện đại, hệ thống giao thông thuận tiện hay các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, mà còn phải được đánh giá bằng chất lượng môi trường, khả năng quản lý chất thải, bảo tồn hệ sinh thái và chất lượng sống của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là những công trình, dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Định hướng này đặt ra yêu cầu rõ ràng về tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án cần được nhận diện sớm, phân định rõ thẩm quyền, xử lý kịp thời; không để sự chồng chéo trong phối hợp hay chậm trễ về thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về phía nhà đầu tư, việc đồng hành với chính quyền cần được thể hiện bằng năng lực tài chính, nhân lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Thu hút đầu tư phải đi đôi với sàng lọc dự án, kiểm soát việc sử dụng đất và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và môi trường.

Với 319 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư hơn 625.816 tỷ đồng, Phú Quốc đang sở hữu nền tảng nguồn lực lớn để tạo nên bước chuyển mới. Song, thước đo quan trọng nhất của một khu kinh tế phát triển không nằm ở những con số đăng ký, mà ở hiệu quả vận hành của các dự án, giá trị gia tăng tạo ra và những lợi ích bền vững được giữ lại cho địa phương.

APEC 2027 sẽ là dấu mốc quan trọng để Phú Quốc khẳng định vị thế và năng lực hội nhập quốc tế. Nhưng xa hơn sự kiện này, điều có ý nghĩa quyết định là xây dựng được một mô hình phát triển có tầm nhìn dài hạn, trong đó đầu tư kinh tế song hành với bảo vệ tài nguyên, gìn giữ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống.

Đó cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trong giai đoạn mới: khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, giữ vững kỷ cương và lấy phát triển bền vững làm nền tảng cho sức bật lâu dài của đảo ngọc.