Ngày 17/11, Văn phòng UBND TP Hải Phòng ban hành Văn bản số 15619/VP-XDCT về tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, một số hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy hoạch tổng mặt bằng còn sơ sài, chủ yếu thể hiện phương án sử dụng đất, giao thông, san nền và hạ tầng kỹ thuật, chưa làm rõ yêu cầu về kiến trúc, không gian và cảnh quan.

Tình trạng nhà ở thiếu thống nhất về cốt nền tầng một, chiều cao các tầng, màu sắc và vật liệu mặt tiền cũng ảnh hưởng đến mỹ quan chung của các khu tái định cư.

Khu tái định cư tại phường Dương Kinh, TP Hải Phòng phục vụ dự án đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai vừa hoàn thành.

Trước những bất cập này, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng liên quan nghiêm túc chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy hoạch tổng mặt bằng theo đúng thẩm quyền, quy định.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, hồ sơ quy hoạch phải thể hiện rõ chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, cốt sàn tầng một, chiều cao công trình, hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc và vật liệu chủ đạo của từng lô đất. Các nội dung này phải thống nhất giữa thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý, làm căn cứ cấp phép xây dựng.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại khu tái định cư, chính quyền cấp xã có trách nhiệm kiểm soát các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao, cao độ nền, kiến trúc mặt ngoài, ban công và mái khi cấp phép theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, quy hoạch và các yêu cầu về xây dựng phải được công khai, hướng dẫn cho người dân trước khi lập thiết kế, khởi công. Chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư cung cấp thông tin về chỉ giới xây dựng, cao độ thiết kế và vị trí đấu nối hạ tầng kỹ thuật, giúp người dân xác định cốt sàn tầng một phù hợp với đường, vỉa hè và các công trình liền kề.

Đối với chủ đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu ngầm hóa hệ thống cấp điện, viễn thông phù hợp với quy hoạch và điều kiện từng dự án.

Các chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, thiết kế, hoàn công hạ tầng kỹ thuật, mốc giới và mốc cao độ cho chính quyền địa phương để phục vụ quản lý.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người dân về chỉ giới, cao độ xây dựng, đấu nối hạ tầng dùng chung và thông báo kịp thời các trường hợp xây dựng gây hư hỏng, lấn chiếm công trình hạ tầng.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện và tháo gỡ khó khăn phát sinh. Các địa phương, đơn vị liên quan phải chủ động triển khai theo thẩm quyền, báo cáo Sở Xây dựng khi có vướng mắc.

Việc chấn chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng nhằm khắc phục tình trạng nhà ở thiếu đồng bộ, bảo đảm thống nhất kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng tại các khu tái định cư, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống của người dân.