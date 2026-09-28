Khởi nghiệp bất ổn!

Công an khám xét nơi ở của Phi, thu giữ gần 1 tấn tang vật liên quan đến pháo.

Áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, ngày 24-9, Công an phường Trường Vinh thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi: “Sản xuất hàng cấm”. Kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an thu giữ 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg hóa chất và khoảng 50kg ngòi pháo cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu để chế tạo pháo. Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 1 tấn. Bước đầu, Phi khai nhận lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ số pháo tự chế thì bị Công an phát hiện.