Vừa ra tù, cặp tình nhân tiếp tục đi lừa đảo

Ngày 28/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú xã Krông Ana, cùng tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9, do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Hòa và Trâm bàn bạc, thống nhất đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi nhận hàng, cả hai sử dụng ứng dụng MoMo trên điện thoại để tạo một giao dịch giả thể hiện đã thanh toán thành công, sau đó đưa biên lai cho chủ cửa hàng xem nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, hai đối tượng Hòa và Trâm bước đầu được xác định đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện tại các cửa hàng ở Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi chiếm đoạt số dây điện, hai đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an xã Quảng Phú triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đến ngày 25/9 bắt giữ Hòa và Trâm.

Đáng chú ý, tháng 6/2026, cả hai đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, hai người tiếp tục tái phạm.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk giao Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra, mở rộng.