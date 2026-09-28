Công an TP Hải Phòng vận động thu hồi hơn 255 kg pháo, 47 khẩu súng

Lực lượng Công an TP Hải Phòng tiếp nhận súng từ người dân giao nộp.

Theo Công an TP Hải Phòng, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác vận động được triển khai đến từng địa bàn, hộ dân nhằm phát hiện, thu hồi các vật dụng còn lưu giữ trong dân.

Từ đầu năm đến nay, thông qua vận động và tiếp nhận từ người dân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu hồi 255,92 kg pháo, 0,3 kg thuốc pháo, 47 khẩu súng các loại, 52 vũ khí thô sơ, 2 quả lựu đạn và 1.268 viên đạn. Đơn vị cũng tiếp nhận 23 công cụ hỗ trợ và 6 dùi cui điện.

Việc thu hồi góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc liên quan đến vũ khí, cháy nổ, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang lưu giữ; thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện hành vi tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng trái phép.