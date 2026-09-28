Tuyên Quang xử lý nhóm thanh niên vi phạm giao thông, quay clip khiêu khích trên mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện một đoạn clip do nhóm thanh niên tự quay và đăng tải, ghi lại quá trình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển trên tuyến QL3B qua địa bàn xã Yên

Nguyên, một nhóm thanh niên đã có lời lẽ chửi, khiêu khích, kích động đối với một nhóm thanh niên trên địa bàn xã khác, sau đó quay lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau khi phát hiện nội dung trên, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an các xã lân cận tiến hành xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng đã xác định 12 trường hợp có liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan Công an

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định các trường hợp trên đã có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có một số trường hợp từ 14 đến 18 tuổi, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm; chở 2 người trên xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái; xe không gắn biển số và có trường hợp gắn biển số che, dán lên số của biển số xe.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên thừa nhận các hành vi vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định; đồng thời thông báo đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các thanh thiếu niên đừng biến mạng xã hội thành nơi giải quyết mâu thuẫn. Việc sử dụng mạng xã hội để chửi, khiêu khích, kích động giữa các nhóm thanh niên không chỉ dễ làm phát sinh mâu thuẫn ngoài đời thực mà còn có thể tạo ra những hệ quả khó lường khi nội dung được chia sẻ, bình luận và lan truyền trên không gian mạng. Cùng với đó, việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và thực hiện các hành vi vi phạm khác là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển, đồng thời nhắc nhở con em có cách ứng xử phù hợp, không sử dụng mạng xã hội để chửi, khiêu khích, kích động hoặc giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, người dân có thể ghi lại hình ảnh, cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi qua Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.