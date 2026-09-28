Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triệt xóa tụ điểm ma túy ở Đồ Sơn

Đối tượng Vũ Văn Đoạt bị Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới biển Đồ Sơn cung cấp cho người sử dụng trên địa bàn, trong đó có một số thuyền viên làm việc dài ngày trên biển. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi cách thức vận chuyển, giao dịch.

Đối tượng Phạm Thị Thanh bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 22/9, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Đồ Sơn bắt quả tang Phạm Thị Thanh (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 23, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) tại một dãy nhà trọ thuộc tổ dân phố Vừng, phường Đồ Sơn, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên người Phạm Thị Thanh 4 túi nilon dạng zip chứa tinh thể màu trắng.

Phạm Thị Thanh khai số tinh thể trên là ma túy đá do Vũ Văn Đoạt (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Vạn Sơn, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) đưa cho cất giữ. Vũ Văn Đoạt ở tại phòng trọ liền kề và sống cùng Phạm Thị Thanh.

Tang vật nghi là ma túy đá được thu giữ tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Đoạt và Phạm Thị Thanh, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều túi nilon chứa tinh thể nghi là ma túy đá, được cất giấu trong giày, túi áo khoác và các ống nhựa hàn kín; một cân tiểu ly cùng dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng xác định số tang vật thu giữ là Methamphetamine, tổng khối lượng 11,28gram.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Đồ Sơn triệu tập Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1999) và Nguyễn Tài Linh (sinh năm 1993), cùng trú tại tỉnh Nghệ An, làm nghề khai thác thủy sản trên các tàu cá hoạt động tại Đồ Sơn. Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Tài Linh khai đã nhiều lần mua ma túy đá của Vũ Văn Đoạt và Phạm Thị Thanh để sử dụng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng bắt quả tang Phạm Thị Thanh khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, đề nghị chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chỉ đạo đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.