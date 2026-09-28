Ngày mai sẽ mở phiên toà xét xử tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải trên tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung lái xe lấn sang làn đường trái để vượt một xe tải khác đang dừng đỗ cùng chiều.

Cùng lúc đó, em T.N.X.N. điều khiển xe đạp điện đi chiều ngược lại đã phanh gấp để tránh. Đi phía sau, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) không xử lý kịp, lao tới va chạm với xe của em N. Cú va chạm khiến xe của Bảo Trân ngã sang trái, đúng lúc bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua, khiến nạn nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, vụ việc ban đầu không được cơ quan tiến hành tố tụng tại Vĩnh Long khởi tố vì cho rằng tài xế Trung không có lỗi. Quá bức xúc trước kết quả này, ngày 28/4/2025, cha của nữ sinh là ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã mang súng tự chế vào nhà bắn tài xế Trung rồi tự sát. Ông Phúc tử vong tại chỗ, còn tài xế Trung bị thương nặng (tỷ lệ tổn thương cơ thể 90%).

Trước đó, ngày 28/8 đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm trong vụ án tài xế xe tải gây tử vong nữ sinh Vĩnh Long.

Sau vụ nổ súng, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm định lại hồ sơ. Đến ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long chính thức khởi tố vụ án, xác định hành vi lấn làn để vượt của tài xế Trung là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Quá trình tố tụng gặp nhiều gián đoạn do vấn đề sức khỏe của bị cáo. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị cáo Trung hiện mắc bệnh mất trí sau chấn thương não, ở mức độ nhẹ và bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra vào các ngày 28/8 và 17/9 đã phải hoãn do vắng mặt luật sư, người đại diện hợp pháp của bị hại, cũng như sự thay đổi về người tiến hành tố tụng.

Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán Bộ Công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, gồm: Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Hoàng Văn (hưu trí, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn); Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, cán bộ Công an xã Trà Ôn); Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, Phó viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long); Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, kiểm sát viên VKSND khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long); và Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long).