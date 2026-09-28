Bộ Y tế phạt hành chính Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú, địa chỉ trụ sở chính: Lô M7A, đường D17, Khu công nghiệp Mỹ Phước I, phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kê khai không đúng giá bán đối với 01 mặt hàng thuốc thiết yếu: Thuốc Ozzy40, số đăng ký 893110910524.

Hành vi này vi phạm quy định tại: Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP.

Do đó, công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú bị xử phạt 25 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, Cục Quản lý Dược buộc công ty thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.