Bắt nóng kẻ cuồng ghen gây án mạng nghiêm trọng

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 24/9, tại một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Theo Cơ quan Công an, hai nạn nhân bị Luân sát hại là chị Trương Ngọc Diễm (SN 2000, vợ Luân) và chị Trương Kim Thảo (SN 1996, chị ruột của Diễm). Hai người bị thương nặng là ông Trương Văn Năm (63 tuổi, cha vợ Luân) và cháu Huỳnh Hoàng Thái (SN 2008, con chị Thảo). Cả hai hiện đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Luân chạy đến khu vực xã Bình Mỹ và tiếp tục gây thương tích cho một người đàn ông tại đây, rồi điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng nguy hiểm, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an xã Củ Chi và Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) tổ chức truy tìm và bắt giữ Luân khi đối tượng đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 60km.

Vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, ông Trương Văn Năm (cha của chị Diễm và chị Thảo) đau xót kể lại những giây phút kinh hoàng xảy ra với gia đình mình. Ông Năm cho biết, ông mới từ quê lên ở cùng các con khoảng hai tháng nay tại khu trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi. Hằng ngày, ông ở nhà phụ giúp các con việc cơm nước và trông cháu.

Đối tượng Lê Minh Luân khi bị lực lượng Công an TPHCM bắt giữ

Trưa 24/9, khi đang nằm võng, ông thấy Luân lầm lì đi vào nhà. Nghĩ mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày nên ông không mảy may nghi ngờ. Sau đó, Luân đi lên gác, nơi chị Diễm và cháu Huỳnh Hoàng Thái đang ngủ.

Một lúc sau, ông Năm bất ngờ nghe tiếng cự cãi dữ dội giữa Luân và Diễm, rồi nghe tiếng con gái kêu cứu. Cùng lúc này, cháu Thái đang ngủ cũng nghe tiếng dì kêu cứu nên bật dậy can ngăn. Tuy nhiên, cháu bị Luân dùng dao đâm nhiều nhát, bất tỉnh. Hoảng hốt, ông Năm lập tức chạy lên gác. Tuy nhiên, khi chưa lên hết cầu thang, ông bất ngờ bị Luân cầm dao đâm nhiều nhát vào người, khiến ông bất tỉnh. Cùng lúc này, chị Thảo chạy lên gác cũng bị đối tượng dùng dao đâm, tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, Luân và chị Diễm kết hôn từ nhiều năm trước. Thời gian gần đây, cả hai chuyển đến khu trọ trên đường Hồ Văn Tắng sinh sống. Luân làm nghề sửa xe, còn chị Diễm làm công nhân tại một công ty may gần nhà trọ. Hai người có với nhau một con gái 5 tuổi.

Thời gian gần đây, giữa Luân và chị Diễm xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Theo người nhà, nhiều lần Luân đe dọa sẽ giết hết cả gia đình nhà vợ, mặc dù giữa Luân và gia đình vợ không xảy ra mâu thuẫn gì.

Hiện trường vụ án

Chị Q., hàng xóm của chị Diễm, cho biết khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, chị Thảo vừa chở con đi học về và trở lại phòng trọ được khoảng 10 phút thì xảy ra vụ án mạng. Lúc này, bên trong phòng trọ có chị Diễm, chị Thảo, cháu Thái và ông Năm.

Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện các nạn nhân bị thương nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Diễm và chị Thảo đã tử vong. Riêng ông Năm và cháu Thái bị nhiều vết thương do dao đâm thấu ngực, gây tràn máu màng phổi, được các bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu kịp thời và tận tình cứu chữa. Sau phẫu thuật, cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, thu thập dấu vết, chứng cứ. Đồng thời, lực lượng Công an tập trung xác minh, điều tra và tổ chức truy bắt hung thủ.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Củ Chi đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng; đồng thời đề nghị các y, bác sĩ tập trung điều trị, cứu chữa, giúp các nạn nhân mau chóng hồi phục.