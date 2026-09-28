Hai anh em đi đánh ghen bị tình địch đâm thương vong

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định tạm giữ hình sự Danh Hưởng (SN 1984, ngụ phường Rạch Giá, An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo và quen biết chị T.L. (SN 1983, ngụ xã Giồng Riềng). Chị T.L. và chồng là ông D.C. (SN 1981) đã ly thân nhiều năm.

Đối tượng Danh Hưởng. Ảnh: Hải Anh

Ngày 24/9, Hưởng đến nhà chị T.L. chơi và ngủ lại. Biết việc này và nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với vợ mình, khoảng 23h cùng ngày, ông D.C. cùng em trai là D.V. (SN 1988) mang theo dao đến nhà chị T.L. tìm Hưởng.

Khi tới thấy nhà chị T.L. đã đóng cửa, tắt điện nên ông D.C. và D.V. đứng trước nhà chửi bới. Nghe tiếng ông D.C. chửi bới, chị T.L. bỏ chạy khỏi nhà.

Sau đó, ông D.C. và D.V. đi ra phía sau đạp cửa xông vào nhà, phát hiện Hưởng trong nhà, ông D.C. cầm dao lao vào tấn công nhưng không trúng.

Hưởng gạt ông D.C. ra khiến con dao rơi xuống đất. Hưởng nhặt được dao tấn công ngược lại ông D.C bị thương. Còn D.V. dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh Hưởng. Sau đó, Hưởng chạy ra phía sau nhà để thoát thân, còn ông D.C. và D.V. tiếp tục đuổi đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi Hưởng lên được xe máy và chạy thoát.

Do bị thương, ông D.C. nằm gục tại bãi cỏ phía sau nhà chị T.L.

Còn D.V. lên xe máy chạy xe về nhà và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã bình phục.

Sáng sớm 25/9, chị T.L. ra phía sau nhà thì phát hiện D.C. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi biết sự việc, Hưởng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.