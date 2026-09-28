Dàn dựng gần 800 video cờ bạc bịp, Phạm Huy Tuyền bị bắt

Chiều 28/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Hải Phòng triệt phá đường dây dàn dựng, đăng tải video đánh bạc gian lận trên mạng xã hội do Phạm Huy Tuyền (SN 1987, quê Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, Tuyền cùng 7 người gồm Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997) thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá.

Hai đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Huy Tuyền và Vũ Văn Hiếu. Ảnh: Bộ Công an

Trong các video, nhóm này lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc bịp, kèm thông tin liên lạc để bán các dụng cụ gian lận nhằm kiếm lời.

Các thiết bị được quảng cáo gồm kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp... Những sản phẩm này được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội.

Sau khi quay, nhóm đăng video lên các fanpage và tài khoản Facebook cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, tương tác. Một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video, có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 8 người trên để điều tra về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an Hải Phòng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.